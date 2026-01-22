Renovación Nacional perfila a Paulina Núñez como su carta para presidir el Senado y reordena el tablero interno

El reordenamiento interno en el Senado comenzó a tomar forma con una definición clave al interior de Renovación Nacional. En una reunión del comité parlamentario, que contó además con la participación de algunos senadores independientes como invitados, la senadora Paulina Núñez fue proclamada por unanimidad como la carta del bloque para disputar la presidencia de la Cámara Alta, según informó La Tercera.

La decisión despeja el camino para que la parlamentaria por Antofagasta se posicione como la principal favorita para asumir la testera del Senado, posiblemente a partir de marzo de 2026, pese a las tensiones internas que han marcado a RN en las últimas semanas y que se han visto intensificadas por la antesala de las elecciones internas del partido.

Aunque el pacto de gobernabilidad del Senado aún no está completamente cerrado —considerando que se busca un entendimiento con las bancadas de izquierda y centroizquierda—, el hecho de que RN sea la bancada más numerosa, con ocho senadores militantes y dos independientes afines, le permitiría asegurar al menos un año en la presidencia de la corporación.

No obstante, la proclamación de Núñez no deja totalmente fuera de carrera al actual presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien ha manifestado su disposición a continuar un año más al frente de la Cámara Alta. De hecho, el propio Ossandón votó a favor de la postulación de la senadora de Antofagasta.

El plan de Ossandón

La estrategia del exalcalde de Puente Alto apunta a sellar un acuerdo que permita a las fuerzas de derecha que respaldaron al presidente electo José Antonio Kast controlar la presidencia del Senado durante tres años del próximo período legislativo: uno para RN, uno para la UDI y otro para el Partido Republicano.

Según la fórmula que Ossandón ha transmitido a sus pares, él asumiría la presidencia en el año correspondiente a los senadores republicanos, quienes le cederían ese cupo a cambio de contribuir a un clima de gobernabilidad en el Congreso. El cuarto año del período, que se extiende entre marzo de 2026 y marzo de 2030, quedaría reservado para la izquierda y la centroizquierda.

Sin embargo, esta alternativa se aleja de las aspiraciones de los actuales partidos oficialistas, que pasarán a la oposición durante el próximo gobierno, escenario que podría derivar en un ambiente de tensión y de “guerrilla legislativa”, precisamente lo que el equipo del presidente electo busca evitar.

Si la fórmula 3x1 no prospera, el propio Ossandón ha señalado que no insistirá en la carrera. De hecho, ya había adelantado su postura la semana pasada en Emol TV: “Si hay solo un cupo para RN (en la presidencia del Senado), yo no postularía”.

En la misma reunión, RN también definió las jefaturas de su comité parlamentario para el próximo período. A partir de marzo de 2026, la senadora María José Gatica asumirá como jefa de bancada, mientras que Andrés Longton ejercerá como subjefe.

Efectos en la interna de RN

La proclamación de Núñez también tiene impacto en la disputa interna de Renovación Nacional. La senadora ha sido impulsada por el sector disidente como candidata para presidir el partido en la elección interna prevista para abril de 2026, mientras que el oficialismo promueve a la secretaria general y senadora electa Andrea Balladares.

Si bien ambos cargos no son incompatibles desde un punto de vista constitucional o reglamentario, dentro del partido reconocen que ejercer simultáneamente la presidencia del Senado y de RN podría abrir eventuales conflictos de interés cuando las definiciones partidarias entren en tensión con los acuerdos de la Cámara Alta.

De hecho, algunos senadores que respaldaron la nominación de Núñez admiten en privado que lo hicieron con la intención de persuadirla de no competir por la directiva del partido. En esa línea, una señal de entendimiento fue que la propia Balladares, eventual contendora interna, también apoyó la candidatura de la senadora de Antofagasta para encabezar el Senado.

