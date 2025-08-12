Renovación Nacional insta a rector del INBA a aplicar "Aula Segura" y denunciar a los agresores tras caso del profesor rociado con bencina

Diputados de Renovación Nacional solicitaron al rector del establecimiento, Gonzalo Saavedra, aplicar las medidas del “Aula Segura” y realizar una denuncia por el caso del profesor rociado con bencina por parte de encapuchados en medio de violentas manifestaciones.

Mediante un oficio, la bancada de RN exigió la aplicación inmediata de las facultades contempladas en la Ley N° 21.128, conocida como “Aula Segura”. En particular, pidieron suspender de manera provisional a los estudiantes identificados, iniciar los procedimientos sancionatorios que correspondan y presentar una denuncia penal conforme al artículo 175 del Código Procesal Penal.

La diputada Marcia Raphael señaló que “no podemos permitir que la violencia se normalice en los establecimientos educacionales. Estos hechos no solo atentan contra la infraestructura y el orden escolar, sino que ponen en riesgo directo la vida e integridad física de funcionarios, estudiantes y terceros”.

El texto del oficio pone énfasis en que este último hecho se suma a una serie de ataques previos, destacando como el más grave la explosión registrada el 23 de octubre de 2024, que dejó 35 estudiantes heridos, varios en estado crítico.

Asimismo, menciona los reiterados atentados incendiarios contra buses del sistema Red, funcionarios de Carabineros y transeúntes, todos iniciados desde el interior del liceo.

El diputado Hugo Rey, en tanto, enfatizó que “la educación no puede ser rehén de la violencia. Estos actos deben tener consecuencias ejemplares para proteger a la comunidad escolar y garantizar un ambiente seguro de aprendizaje”.

