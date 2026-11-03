Renovación Nacional expresa "serios reparos" al Gobierno por el manejo en la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales infantiles

A través de una declaración pública liderada por su presidenta, Andrea Balladares, la colectividad exigió derogar los decretos involucrados, revisar las responsabilidades en el entorno del Presidente y fortalecer la conducción política del Ejecutivo sin paralizar la agenda del país.
Renovación Nacional (RN) manifestó sus "serios reparos" al Gobierno por la forma en que ha enfrentado la controversia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, y llamó al Ejecutivo a fortalecer su conducción política y revisar los procedimientos que derivaron en esta situación.
A través de una declaración pública, la colectividad presidida por la senadora Andrea Blladares señaló que "tenemos serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de forma en que se ha conducido políticamente esta situación. Así lo hemos manifestado directamente en las instancias correspondientes con la franqueza y responsabilidad que exige nuestra condición de partido colaborador del gobierno".
"Creemos que la primera prioridad deben ser las víctimas y sus familias. Por ello hemos solicitado avanzar en la derogación de los decretos respectivos, otorgar discusión inmediata a las modificaciones legales necesarias y establecer mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento a quienes han sido afectados", añadió la declaración.
En esa misma línea, la colectividad apuntó a falencias en la gestión del Ejecutivo y planteó la necesidad de revisar cómo se abordó la controversia. "Consideramos que este episodio evidencia la necesidad de fortalecer la conducción política del gobierno, mejorando la capacidad de anticipación, coordinación y rigurosidad en la toma de decisiones. Errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República", agregó.
Asimismo, RN defendió su rol como partido colaborador del Ejecutivo y aseguró que sus cuestionamientos responden a la necesidad de contribuir a mejorar la gestión gubernamental. En ese sentido, enfatizó que "Renovación Nacional ha demostrado con hechos su compromiso y lealtad con el Gobierno. Precisamente por ello, entendemos que nuestra responsabilidad también implica contribuir con honestidad a corregir los errores, fortalecer la gestión gubernamental y evitar que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse.
Finalmente, la colectividad llamó a evitar que la controversia afecte el avance de otras prioridades del país y reiteró su disposición a trabajar en soluciones. "Chile enfrenta desafíos demasiado importantes como para que la agenda del gobierno se vea paralizada. La seguridad, el empleo, el crecimiento económico y las necesidades de las personas exigen respuestas concretas y urgente. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por soluciones efectivas, poniendo siempre a las víctimas y sus familias por delante de cualquier otra consideración", cerró la declaración de RN.
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