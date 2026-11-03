Renovación Nacional expresa "serios reparos" al Gobierno por el manejo en la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales infantiles

Renovación Nacional (RN) manifestó sus "serios reparos" al Gobierno por la forma en que ha enfrentado la controversia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, y llamó al Ejecutivo a fortalecer su conducción política y revisar los procedimientos que derivaron en esta situación.

A través de una declaración pública, la colectividad presidida por la senadora Andrea Blladares señaló que "tenemos serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de forma en que se ha conducido políticamente esta situación. Así lo hemos manifestado directamente en las instancias correspondientes con la franqueza y responsabilidad que exige nuestra condición de partido colaborador del gobierno".

"Creemos que la primera prioridad deben ser las víctimas y sus familias. Por ello hemos solicitado avanzar en la derogación de los decretos respectivos, otorgar discusión inmediata a las modificaciones legales necesarias y establecer mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento a quienes han sido afectados", añadió la declaración.

En esa misma línea, la colectividad apuntó a falencias en la gestión del Ejecutivo y planteó la necesidad de revisar cómo se abordó la controversia. "Consideramos que este episodio evidencia la necesidad de fortalecer la conducción política del gobierno, mejorando la capacidad de anticipación, coordinación y rigurosidad en la toma de decisiones. Errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República", agregó.

Asimismo, RN defendió su rol como partido colaborador del Ejecutivo y aseguró que sus cuestionamientos responden a la necesidad de contribuir a mejorar la gestión gubernamental. En ese sentido, enfatizó que "Renovación Nacional ha demostrado con hechos su compromiso y lealtad con el Gobierno. Precisamente por ello, entendemos que nuestra responsabilidad también implica contribuir con honestidad a corregir los errores, fortalecer la gestión gubernamental y evitar que situaciones de esta gravedad vuelvan a repetirse.

Finalmente, la colectividad llamó a evitar que la controversia afecte el avance de otras prioridades del país y reiteró su disposición a trabajar en soluciones. "Chile enfrenta desafíos demasiado importantes como para que la agenda del gobierno se vea paralizada. La seguridad, el empleo, el crecimiento económico y las necesidades de las personas exigen respuestas concretas y urgente. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por soluciones efectivas, poniendo siempre a las víctimas y sus familias por delante de cualquier otra consideración", cerró la declaración de RN.

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