Renovación Nacional define sus nuevas directivas en comicios a nivel país

Con el objetivo de renovar sus mandos internos, Renovación Nacional (RN) lleva a cabo este sábado una jornada de votaciones en todo el territorio chileno. Para este proceso democrático, la colectividad dispuso la apertura de 124 mesas de sufragio, las cuales operan en un horario extendido desde las 9:00 hasta las 18:00 horas.

En esta oportunidad, la elección de la directiva nacional se presenta con una nómina de consenso encabezada por Andrea Balladares Letelier. Tras emitir su voto, la dirigente subrayó la relevancia de la instancia: “hoy día es un día muy importante para Renovación Nacional. Como es tradición en nuestro partido, desde que nos fundamos hace treinta y nueve años, cada militante puede votar por todas sus autoridades, desde el nivel nacional hasta el nivel comunal”, manifestó.

Los comicios no solo buscan definir la cúpula central, sino que también abarcan las instancias regionales, distritales y comunales, sumando además la elección de consejeros y representantes de la juventud. Respecto al desarrollo de la actividad, Balladares confirmó que las mesas han funcionado con absoluta normalidad y adelantó los desafíos futuros al señalar que “nos vamos con muchas tareas”.

Desde la tienda política apuestan a que este ejercicio electoral permita establecer de forma estructurada las conducciones que guiarán al partido durante el próximo periodo. Con esta renovación masiva, RN busca consolidar su organización interna de cara a los desafíos políticos de los años venideros.

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