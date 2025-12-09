Renca, La Florida y Santiago registran los índices más altos de agresiones a sus inspectores municipales en 2025

Renca, La Florida y Santiago registran los índices más altos de agresiones a sus inspectores municipales, tras una consulta realizada a las 35 comunas del Gran Santiago por esta clase de eventos. Solo Cerrillos, Pudahuel, Conchalí, Lo Espejo, Macul y La Granja declinaron entregar información.

Según informa La Tercera, en el contexto de la discusión parlamentaria sobre la Ley de Seguridad Municipal, las agresiones a inspectores han sido recurrentes durante 2025. El caso de Estación Central, donde funcionarios fueron atacados con aceite hirviendo, marcó un precedente.

El domingo, en la comuna de Santiago, un inspector municipal fue apuñalado mientras fiscalizaba comercio ambulante en el barrio Meiggs. El trabajador fue trasladado a un centro asistencial y el presunto responsable quedó detenido.

“Uno de nuestros funcionarios, mientras realizaba un control rutinario del comercio ilegal, fue apuñalado. Favorablemente, nuestros inspectores y personal de seguridad de esta dirección lograron la detención de esta persona”, señaló Arturo Urrutia, director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el alcalde Mario Desbordes visitaron al funcionario en el Hospital del Trabajador, confirmando que está fuera de riesgo vital y reiterando la necesidad de aprobar la Ley de Seguridad Municipal.

ANÁLISIS POR COMUNA

Renca lidera las agresiones a inspectores municipales en 2025, con 74 casos. El alcalde Claudio Castro (Ind.) señaló que se registran “con distintos niveles de gravedad… con una tendencia hacia una mayor resistencia por parte de las personas fiscalizadas”, destacando la coordinación con Carabineros. También reiteró el llamado a aprobar la Ley de Seguridad Municipal.

Santiago ocupa el segundo lugar con 56 ataques, incluidos golpes, armas de fuego y artefactos incendiarios. El alcalde Mario Desbordes (RN) advirtió que “Santiago es la comuna que tiene, por lejos, más agentes de seguridad municipal… Hoy ese personal no cuenta con un marco legal”.

La Florida suma 45 casos y Providencia 31. Su alcalde, Jaime Bellolio (UDI), subrayó que “nuestros patrulleros y fiscalizadores arriesgan su vida a diario… Sin embargo, no tenemos mayores atribuciones”.

Otras comunas con cifras relevantes son La Reina (22), Puente Alto y San Bernardo (21 cada una), Peñalolén (15), Estación Central e Independencia (13 cada una), Maipú (12), Ñuñoa (11) y Quinta Normal (10). En Ñuñoa, el alcalde Sebastián Sichel alertó que las agresiones van “desde intentos de atropello y golpes, hasta ataques directos a vehículos de patrullaje”.

En el sector oriente, Lo Barnechea y Vitacura registran 7 casos, Las Condes 4 y Huechuraba 9. Más atrás figuran San Miguel (9), Quilicura (8), Lo Prado (7) y otras comunas con cifras menores. El Bosque y La Cisterna reportan cero agresiones en lo que va del año.

PURANOTICIA