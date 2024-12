Renato Munster fue víctima de violenta encerrona en Santiago: "¿En qué país estoy viviendo?"

El actor Renato Munster sufrió una violenta encerrona en la Autopista Central, en Santiago, donde una banda de delincuentes le robó su vehículo y se dio a la fuga.

Cinco minutos antes, los antisociales habían robado otro automóvil, el cual fue utilizado junto a un tercer móvil en el asalto al intérpete nacional.

Tras una extensa persecución, que se extendió hasta San Bernardo, los tres vehículos implicados en el hecho fueron recuperados.

En el operativo no hubo detenidos ni heridos, mientras que el actor resultó sin lesiones, aunque quedó emocionalmente afectado.

El asalto se produjo en Autopista Central con Balmaceda, donde Munster fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en dos vehículos.

Los antisociales lo amenazaron para que entregara su automóvil y se dieron a la fuga por la misma carretera, en dirección hacia el sur.

Tras recibir la alerta, Carabineros inició un seguimiento controlado con apoyo aéreo que terminó en la comuna de San Bernardo, donde los delincuentes dejaron abandonados los vehículos y escaparon del lugar a pie.

Al interior del automóvil del actor, la policía encontró un arma larga.

El fiscal Felipe Olivari señaló que “se recuperaron los tres vehículos en San Bernardo. En el interior del vehículo Chery, que fue abandonado tras colisionar, se encontró un arma larga que –a primera vista– parece ser de aire comprimido".

El actor señaló que "yo venía de un evento de beneficencia aquí al costado de La Moneda... Esto puede ser en Las Condes, en Colina, en Santiago, Chile está así".

"De repente veo a cuatro tipos enmascarados bajándose con una arma como de guerra. Yo no lo podía creer, pensé: '¿En qué país estoy viviendo?'. Les dije 'llévense todo'. Era una cuestión gigante, como un arma de guerra, me apuntaron directamente y me quitaron todo", añadió.

Además, el artista se mostró agradecido de no sufrir lesiones: "Todos los días salgo y digo: ¿Cuál es mi karma, en qué momento me va a tocar? Esto es una lotería. Me tocó y doy gracias a Dios que no me pasó nada, porque hay gente que ha muerto".

Carabineros informó que en el operativo no se usaron armas de fuego y que los antecedentes de los asaltos fueron puestos en conocimiento de la fiscalía.

