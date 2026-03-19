Remezón en Salud: Minsal remueve a seis directores de Servicios por bajo desempeño

A solo una semana del cambio de mando, el Ministerio de Salud vivió un fuerte remezón. La subsecretaría de Redes Asistenciales, encabezada por Julio Montt, resolvió la salida de los directores de seis Servicios de Salud.

La medida afectó a los organismos de Antofagasta, Maule, Biobío, Los Ríos, Reloncaví y Metropolitano Norte. En paralelo, en Tarapacá se aceptó la renuncia voluntaria de su directora, quien se acogió a retiro.

Según informó El Mercurio, la decisión se enmarca en un proceso de ajustes internos que busca reforzar la gestión de la red hospitalaria.

LINEAMIENTOS MINISTERIALES Y CRÍTICAS EXTERNAS

La ministra May Chomali, junto a Montt y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, sostuvieron una reunión con todos los Servicios de Salud para presentar las metas de la cartera, entre ellas la reducción de las listas de espera.

El anuncio coincidió con cuestionamientos del Partido Nacional Libertario. Aliro Galleguillos, jefe programático de salud en la campaña de Johannes Kaiser, escribió en X que era “inexplicable y muy desalentador para la salud de los chilenos el nombramiento de autoridades y jefaturas del Minsal”.

JUSTIFICACIÓN OFICIAL

En un comunicado, la subsecretaría explicó: “Esta medida responde a la evaluación de los resultados de gestión y en la necesidad de fortalecer la conducción del sistema en un contexto que demanda respuestas urgentes”.

El texto añadió que se actuaba “con sentido de responsabilidad, porque entendemos que hoy la salud requiere decisiones rápidas. Estos cambios responden a un gobierno de emergencia que prioriza la continuidad de la atención y la recuperación del sistema público”.

SERVICIOS CON BAJO DESEMPEÑO

Los Servicios de Salud administran la red hospitalaria y varios de las autoridades removidas arrastraban problemas de gestión. El Metropolitano Norte, por ejemplo, tiene bajo su responsabilidad al Hospital San José, cuestionado por colapsos en urgencias, irregularidades en licencias médicas y deficiencias de infraestructura.

Además, el ranking elaborado por el Instituto Res Publica, Ipsuss y la Facultad de Economía de la U. San Sebastián ubica a Reloncaví (0,32), Metropolitano Norte (0,34) y Biobío (0,50) entre los de peor rendimiento.

Jorge Acosta, director ejecutivo de Ipsuss, señaló: “Varios de los servicios donde se hicieron cambios no han tenido los mejores resultados de manera consistente. Tienen mal desempeño, más tiempos de espera, peor productividad, por lo que es entendible que el ministerio, mediante ese tipo de datos de gestión, decida remover a los directores”.

OPINIONES DE EXPERTOS

Manuel Inostroza, exconsejero de Alta Dirección Pública, destacó la rapidez de las remociones: “Ahora está siendo más rápido de lo que recuerdo respecto de años anteriores”. Y agregó: “Me parece una buena señal porque está sobre la base de parámetros técnicos y objetivos de evaluación de desempeño, que es lo que busca mantener, por lo demás, la ADP”.

Luis Castillo, exsubsecretario de Redes Asistenciales, sostuvo: “Creo que las autoridades deben tener los mejores equipos directivos a nivel regional, que den garantías y seguridad de máxima eficiencia en la gestión de la red”.

Para Daniela Sugg, economista de la U. Diego Portales, la medida apunta en la dirección correcta: “Es una acción que va en el camino correcto porque el punto acá es buscar a la persona más idónea para gestionar el servicio. Los servicios son los coordinadores de la red y si eso no funciona bien, entonces no existirán cambios en los hospitales, aun si invierto más recursos”.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, complementó: “Estos cambios tienen relación con evaluaciones, indicadores, que indican que había un mal desempeño. Se muestra que hay consecuencias para cuando se hacen mal las cosas, que es algo que se necesita en el sector”.

PRÓXIMOS PASOS

Fuentes del ministerio adelantaron que se convocará a concurso de Alta Dirección Pública para llenar los cargos vacantes, con el objetivo de asegurar equipos técnicos que fortalezcan la gestión hospitalaria en regiones.

PURANOTICIA