Regresan las lluvias a la zona central: Bajan las temperaturas y anuncian fuertes vientos en el sur

Un cambio en las condiciones climáticas se proyectó para la Región Metropolitana de cara al cierre del fin de semana, con la llegada de un sistema frontal que traerá lluvias y un descenso en las temperaturas.

Tras una jornada sabatina con máximas cercanas a los 22 grados, el panorama comenzó a variar hacia el domingo. Según explicó el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga a Emol, “la mínima va a estar en torno a los 11° y la máxima va a estar en 18°, el lunes en 19°”, evidenciando un ambiente más frío en la capital.

A este descenso térmico se suma la presencia de precipitaciones, las que se concentrarán principalmente entre la tarde del domingo y las primeras horas del lunes. “Hay un sistema frontal que está en el sur en este momento, que llega mañana a la RM. Esperamos precipitaciones ya hacia fines del día y en la madrugada del lunes”, detalló el especialista.

En cuanto a la cantidad de agua que se espera, los montos serán moderados en el sector urbano, pero podrían aumentar en zonas cordilleranas. “Por lo menos en el valle los montos van a estar entre los tres y cinco milímetros. Más en la precordillera, en el sector alto de Santiago, alcanzarán entre los ocho a los doce milímetros de agua”, indicó.

El fenómeno no solo afectará a la capital. En el sur del país también se anticipan condiciones más intensas, especialmente en lo que respecta al viento. Según Zúñiga, en la Región de Aysén las rachas podrían llegar “hasta 80 km por hora”, mientras que entre La Araucanía y Los Lagos se moverán entre los 40 y 60 km/h."

En Magallanes, en tanto, el viento también se intensificará durante el domingo. “Va a estar en torno a 60 hasta 85 km por hora”, concluyó el meteorólogo.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por un escenario más invernal en gran parte del país, con lluvias, bajas temperaturas y condiciones que invitan a tomar precauciones.

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