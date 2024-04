Registros de 2010 y 2024 dan fuerza a la tesis que vincula sismos de Taiwán y Chile: expertos abordan hipótesis y dan su opinión

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Taiwán este martes 2 de abril, que hasta el momento ha dejado un total de nueve personas fallecidas y más de 700 heridas, inevitablemente han comenzado a surgir teorías que hablan de la posibilidad de vincular este sismo con algunos que se han registrado en nuestro país.

Y es que después del fuerte movimiento telúrico en el país asiático, en Chile se han percibido dos temblores de mediana magnitud, de 5,1 y 5,2 respectivamente. La particularidad de ello es que ambos localizaron su epicentro en la zona de Cobquecura, donde justamente se registró el terremoto con posterior tsunami del 2010.

La "conspiración" es mayor al recordar lo que ocurrió justamente hace 14 años, pues a los días de registrado el megasismo de magnitud 8,8 en Chile, en el condado de Kaohsiung, en Taiwán, el 4 de marzo de 2010 se registró un fuerte movimiento de 6,4, pero que en aquel país recuerdan como el más potente desde 1900 en dicha región.

​Y aunque el 2010 fue primero en Chile y luego en Taiwán, para este 2024 invertirse los roles, cabe la pregunta de si tienen alguna interconexión estos eventos. La respuesta llegó por medio de dos expertos en la materia, quienes fueron tajantes: no.

Marco Cisternas, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), explicó a Puranoticia.cl que "con el tiempo, los científicos hemos ido aprendiendo que nunca podemos asegurar o rechazar 100% algo, pero al conocimiento actual que tenemos en la ciencia, no podemos comprobar que haya relación. En el tema de los terremotos se sabe tan poco y con cada evento se aprende, entonces, en principio, con los conocimientos que tenemos, no debería haber relación porque son placas tectónicas diferentes".

Similar respuesta fue la que entregó el geógrafo Marcelo Lagos, quien comentó en diálogo con Puranoticia.cl que "no hay ninguna relación entre el sismo de Taiwán y otro que pudiera registrarse en Chile. Es como decir que el 2010 salió el sol y en la noche se puso la luna. Eso siempre ha sido así y no existe ninguna conexión".

Luego, el especialista en procesos naturales extremos precisó con el matinal de TVN que "la Tierra es un sistema vivo y activo. Mirándolo todo como un sistema, desde lejos, todo está interconectado. Ahora, demostrar directamente esta interconexión con un terremoto específico en un lugar que influye en otro lugar, hoy no existe una metodología robusta que permita decir que sí hay una interconexión directa. Yo invitaría a que entendamos que al igual que en las costas de Taiwán y Japón, Chile está permanentemente expuesto al peligro sísmico, que es inevitable y cuando hablamos de algo inevitable quiere decir que sí o sí va a ocurrir".

PERO...

Si bien, ambos expertos rechazaron de plano que exista alguna vinculación entre sismos en diferentes sitios del planeta, Marco Cisternas reveló que hay algunos científicos que postulan una hipótesis sobre telecomunicación entre movimientos telúricos.

"Cuando hay liberación de ondas sísmicas, que pueden ser detectadas en cualquier otro punto del planeta a través de los sismógrafos, hay algunos científicos que piensan que hay telecomunicación, que es cuando hay un lugar a punto de soltarse en un lugar –porque las placas tectónicas están pegadas y cada cierto tiempo se liberan– entonces proponen que han habido casos estadísticamente estudiados que cuando ocurre un terremoto aquí también hay otro en México, por ejemplo", dijo.

El doctor en Ciencias Ambientales y diplomado en Análisis y Gestión del Ambiente precisó esta información explicando que estos científicos "proponen que las placas de otro lugar, por el hecho de estar a punto de soltarse, cuando llega la onda sísmica por el interior de la Tierra, podrían ayudar a soltarlas". Pese a esta teoría que existe, el académico porteño enfatiza que "es una hipótesis que existe, pero que no está probada científicamente. Con el conocimiento actual no se puede rechazar ni asegurar, pero sí es interesante que ocurra esta relación, aunque en Chile tiembla a cada rato".

Aún así, confesó que "hemos aprendido a ser cautelosos porque antes decíamos que en Sumatra no podían haber terremotos gigantes, que en Japón se esperaba un terremoto en el sur, pero ocurrió en Sendai el 2011; entonces hay sorpresas", concluyendo que "en lo personal, los sismos en Taiwán y Chile son un hecho fortuito, pero no me extrañaría que si mañana muestran evidencia científica de algún colega que lo relacione, podría ser. Pero ahora con el conocimiento actual, pienso que no".

PURANOTICIA