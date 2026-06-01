Presidente Kast carga contra gestión Boric por crisis fiscal, destaca medidas tomadas y afirma que beneficios sociales "no se tocarán"

Con un diagnóstico crítico sobre la situación heredada al asumir el Gobierno, el Presidente José Antonio Kast centró parte importante de su primera Cuenta Pública en la crisis económica y fiscal que enfrenta el país, advirtiendo que el escenario encontrado por su administración es "incluso más complejo de lo que se podía prever".

Ante el Congreso Pleno, el Mandatario aseguró que Chile atraviesa una "emergencia económica", apuntando al bajo crecimiento, el alto desempleo, el deterioro de las cuentas fiscales y el aumento de la deuda pública, al tiempo que defendió el ajuste del gasto impulsado por su Gobierno. Asimismo, el Mandatario comprometió una estrategia orientada a recuperar el equilibrio fiscal y reactivar la economía.

En primer lugar, Kast sostuvo que "cuando asumimos, aventuramos que la situación era difícil. Dos meses después, hemos constatado que el estado económico de la nación es incluso más complejo de lo que se podía prever. Los últimos indicadores de crecimiento y desempleo son muy negativos. Representan el punto de partida de nuestra administración y nos obligan a reaccionar con urgencia para reactivar el país".

Junto a recalcar que la situación fiscal no es mucho mejor, el Jefe de Estado sostuvo que el primer Informe de Finanzas Públicas de su administración lo ha evidenciado: "El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es, más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido. Eso no es un tecnicismo contable. Es la diferencia entre un país que vive dentro de sus posibilidades y uno que gasta sistemáticamente más de lo que tiene".

Continuó sus críticas a la gestión de Gabriel Boric diciendo que "el problema no fue solo gastar de más, sino prometer ingresos que nunca llegaron. Los ingresos del Estado en 2025 terminaron casi dos puntos del PIB por debajo de lo presupuestado, producto de una recaudación que se proyectó con un optimismo que no se ajustó a la realidad. A eso se sumaron presiones de gasto que no estaban debidamente reconocidas e inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública. Esto es lo que con responsabilidad llamamos una 'emergencia económica'. No para alarmar, sino para actuar".

De igual forma, manifestó que "heredamos un país con las cuentas desordenadas, y nuestra obligación no es quejarnos, sino ordenarlas". Por eso, indicó que su Gobierno tomó decisiones desde el primer día, recordando que ya se han implementado medidas de contención y eficiencia del gasto por más de $1,3 billones, que permiten que la situación no empeore aún más.

"Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo, sin tocar los beneficios sociales. Tampoco dejaremos de priorizar la indispensable inversión en seguridad", expuso Kast, quien afirmó que el sentido de responsabilidad los obliga a pensar en las próximas generaciones, con acciones objetivas y medibles que enmienden el rumbo y permitan recuperar el equilibrio.

El Presidente indicó en su Cuenta Pública que hace poco más de una década, Chile crecía por sobre el 5% y creaba miles de empleos, pero advirtió que "ese Chile se estancó. El estancamiento no hace ruido, no sale en los titulares, no tiene el dramatismo de una catástrofe. Pero destruye".

En materia de empleo afirmó que "son más de 940 mil personas las que buscan trabajo y no lo encuentran. Es una de cada cuatro personas que trabaja en la informalidad, sin contrato y sin una red que la sostenga. Es una mujer joven que postula a 20 trabajos y no recibe una sola respuesta. Son 40 meses seguidos con el desempleo sobre el 8%. Esa es la “herencia” que más duele, porque no solo se mide en planillas, sino que se mide en angustia, en sobremesas calladas y en noches sin dormir".

Finalmente señaló que había un dato que golpea especialmente: el desempleo de las mujeres, que llega al 10,5%, mientras que el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%. "Ningún país puede darse el lujo de dejar fuera a la mitad de su talento. El expresidente Sebastián Piñera lo resumió en una frase que vale la pena recordar: «No hay mejor política social que el pleno empleo». Tenía razón. Un empleo no es solo un sueldo. Un empleo es dignidad".

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