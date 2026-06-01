Senador Núñez afirma que si Kast convoca a una mesa de trabajo para modificar la megarreforma el PC "va a concurrir"

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, se refirió a la discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario señaló que como oposición "tenemos hoy día un punto de vista común en que como está el proyecto de ley hoy día, es un proyecto que vamos a votar en contra".

Pese a ello, afirmó que "nos gustaría mucho que el Presidente tuviera voluntad de diálogo real y se abriera a hacer cambios. Si el Presidente convoca a una mesa de trabajo para modificar el proyecto, nosotros vamos a concurrir".

El legislador indicó que tienen "la expectativa que los cambios no sean cosméticos, en que todos cedamos. Lo que uno ve hasta ahora, por lo que dijo en su entrevista de ayer, es que el Gobierno ya tomó una decisión y su decisión es pasar la máquina y sacar este proyecto de ley con 26 votos en el Senado".

"Es tremendamente riesgoso porque va a generar una gran inestabilidad dado que si el Gobierno que viene es de signo progresista, con 26 votos ninguna reforma de esta envergadura se sustenta, entonces lo más probable es que en tres años más cambie", añadió.

Núñez recalcó que "es un grave error lo que está haciendo el Presidente, que es pasar la máquina, apostar a estos votos" y sostuvo que el Ejecutivo "tiene una decisión política ya tomada de excluir al Partido Comunista de las decisiones del país".

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