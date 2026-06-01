"Sé que golpeó fuerte": Presidente Kast justifica alza de los combustibles y anuncia ayuda a familias vulnerables con hijos

El Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó durante su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional una de las medidas más controvertidas de los primeros meses de su administración: el alza en el precio de los combustibles.

En medio de las críticas generadas por el incremento de los valores de las bencinas y el diésel, el Mandatario defendió la decisión adoptada por su Gobierno, la vinculó al complejo escenario fiscal heredado y a la incertidumbre internacional provocada por la guerra en Medio Oriente, al tiempo que anunció un nuevo beneficio económico que llegará directamente a familias vulnerables que tengan hijos.

El Jefe de Estado reconoció el impacto que tuvo el aumento de los combustibles en los hogares chilenos y admitió falencias comunicacionales por parte del Ejecutivo. "Quiero detenerme aquí para hablar del alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte. No lo minimizo, y no lo voy a minimizar", señaló.

En esa misma línea, sostuvo que "reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones", agradeciendo posteriormente a la ciudadanía "la responsabilidad que ha tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que, por el bien de Chile, hemos tenido que adoptar".

Kast defendió la medida argumentando que los acontecimientos posteriores han ratificado la necesidad de haberla implementado, diciendo que "a la luz de cómo se ha ido desarrollando la guerra en Medio Oriente y las nuevas revelaciones de la grave crisis fiscal que enfrentamos, se ratifica que fue la decisión correcta y que hoy estamos más preparados para enfrentar las incertidumbres del futuro".

Asimismo, destacó las medidas implementadas para amortiguar el impacto del alza de los combustibles y del costo de la vida sobre los sectores más vulnerables.

Entre ellas mencionó el Plan Chile Sale Adelante, que contempló el congelamiento de las tarifas del transporte público, la reducción y congelamiento del precio de la parafina durante los meses de invierno; la entrega de un cupón de gas licuado para el 80% más vulnerable de la población; apoyo económico para más de 90 mil taxistas, colectiveros y transportistas escolares; además de un aporte de $100 mil para pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal.

Sin embargo, uno de los principales anuncios del eje económico estuvo dirigido a familias con hijos menores de edad, afirmando que "seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos, porque sabemos que, cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren".

Por ello, anunció que "vamos a entregar un apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años. Serán $30.000 por niño para ayudar con los gastos del hogar, y llega justo cuando más se necesita".

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