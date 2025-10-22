Registran leve caída de pasajeros en vuelos nacionales entre enero y septiembre de este año

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), reveló que a la fecha se han transportado 21.280.445 pasajeros en rutas domésticas e internacionales, lo que representa un alza interanual de 2,5%.

En el desglose y considerando el período enero-septiembre, el Informe Mensual de Tráfico Aéreo en Chile registró casi 12 millones de viajeros entre destinos nacionales (-0,3%) y más de 9 millones de pasajeros al extranjero, lo que en términos porcentuales corresponde a un alza de un 6,4% respecto al año pasado.

El ministro Juan Carlos Muñoz señaló que “de acuerdo al último informe de septiembre, tanto el movimiento de pasajeros doméstico como el internacional tuvieron una pequeña contracción si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Sin embargo, es preciso destacar que, en términos acumulados y a la fecha, existen más de 21 millones de viajeros transportados, lo que representa un crecimiento de un 2,5%".

"Esta disminución del tráfico nacional se explica por varios factores, desde la baja en las ofertas de vuelos, o que durante las Fiestas Patrias hubo un día menos de festividad respecto a 2024", añadió.

Pese a la leve caída en ambos segmentos, durante septiembre hubo rutas que hicieron importantes aportes para amortiguar una baja más considerable, entre las que están Santiago-Calama, Santiago-Antofagasta y Santiago-Isla de Pascua. Las dos primeras corresponden a rutas que tradicionalmente lideran el ránking debido a su vinculación con el sector minero.

En el caso de las rutas internacionales, en el noveno mes del año volvieron a tener presencia importante los destinos con Brasil como Santiago-Río de Janeiro (8,8%) y Santiago-Florianópolis (11,7%). Sin embargo, hay otras dos que presentaron buenos índices como Santiago-Sydney (49,4%) y Santiago-París (29,9%), principalmente por un aumento en la oferta de vuelos.

PURANOTICIA