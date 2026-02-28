Región Metropolitana: Revisan uniformes de Gendarmería tras escape de peligrosos reos

La Gendarmería de Chile inició una revisión interna para determinar si faltan uniformes institucionales tras la fuga de dos peligrosos reos desde la exPenitenciaría, hecho que ha levantado sospechas de posible corrupción dentro del sistema penitenciario.

La investigación está encabezada por el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien ya lideró la operación Apocalipsis en 2025, un caso que desarticuló una asociación ilícita de gendarmes en Santiago 1.

El análisis de grabaciones permitió detectar la presencia de personal penitenciario en la ruta de fuga, además del posible uso de uniformes institucionales, lo que refuerza la hipótesis de ayuda interna.

Durante la jornada, el fiscal Pastén junto al persecutor Patricio Rosas encabezaron interrogatorios a funcionarios, diligencias que continuarán con nuevas pericias destinadas a esclarecer si existió colaboración de personal penitenciario.

El foco de la investigación no solo está en los reclusos prófugos, sino también en los eventuales delitos atribuibles a funcionarios que pudieran haber facilitado la evasión, lo que podría configurar graves faltas administrativas y penales.

Como parte de las medidas adoptadas, Gendarmería elaboró un informe entregado al fiscal nacional (s), Roberto Garrido, en el marco de una reunión con investigadores y el Ministerio de Justicia.

Hasta ahora no se ha logrado capturar a los fugitivos, situación que dificulta confirmar si utilizaron uniformes oficiales. Por ello, se optó por una verificación inversa, revisando la vestimenta asignada a los gendarmes para detectar posibles faltantes y avanzar en el esclarecimiento del caso.

