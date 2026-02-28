PDI investiga homicidio de joven de 22 años tras balacera en Quilicura

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga la muerte de un joven chileno de 22 años tras un ataque armado ocurrido durante la madrugada en la comuna de Quilicura.

El hecho quedó al descubierto luego de un llamado que alertó sobre la presencia de una persona sin vida en avenida Manuel Antonio Matta, hasta donde concurrió la Brigada de Homicidios Centro Norte.

Los detectives establecieron que la víctima falleció por un impacto balístico en la extremidad inferior izquierda, lesión que resultó fatal pese a la presencia de personal de emergencia.

Según la investigación preliminar, víctima e imputado se conocían y habrían mantenido una discusión previa motivada por rencillas anteriores.

En el lugar había testigos presenciales, incluidos amigos y cercanos de la víctima, quienes ya entregaron antecedentes clave a los investigadores.

La PDI continúa las diligencias para ubicar al responsable, revisando registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la huida del atacante.

