Ola de calor afectará a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana

El aviso rige para la tarde del sábado 28 de febrero.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que afectarán a tres regiones de la zona central del país durante la jornada de este sábado.
El fenómeno se debe a una dorsal en altura, condición sinóptica que favorece el aumento de las temperaturas, especialmente en sectores interiores.
El aviso contempla zonas de la Región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, incluyendo cordillera de la costa, valles y precordillera.
En la Región de Valparaíso, los termómetros podrían alcanzar hasta 35 °C, mientras que en Coquimbo y la RM se esperan máximas que oscilarán entre los 30 y 34 °C.
Las altas temperaturas se concentrarán durante la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.
Las autoridades llaman a la prevención, especialmente en grupos de riesgo, ante este episodio de calor intenso en la zona central.
