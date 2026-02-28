Ola de calor afectará a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas que afectarán a tres regiones de la zona central del país durante la jornada de este sábado.

El fenómeno se debe a una dorsal en altura, condición sinóptica que favorece el aumento de las temperaturas, especialmente en sectores interiores.

El aviso contempla zonas de la Región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, incluyendo cordillera de la costa, valles y precordillera.

En la Región de Valparaíso, los termómetros podrían alcanzar hasta 35 °C, mientras que en Coquimbo y la RM se esperan máximas que oscilarán entre los 30 y 34 °C.

Las altas temperaturas se concentrarán durante la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

Las autoridades llaman a la prevención, especialmente en grupos de riesgo, ante este episodio de calor intenso en la zona central.

PURANOTICIA