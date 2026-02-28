Presidente Gabriel Boric viaja a Juan Fernández para inaugurar el Año Escolar 2026

El Presidente Gabriel Boric se embarcará en el buque “Aquiles” de la Armada rumbo al Archipiélago Juan Fernández, en un viaje de 36 horas de navegación que lo llevará a encabezar actividades oficiales en la zona.

El lunes 2 de marzo, el mandatario liderará la ceremonia nacional de inicio del Año Escolar 2026 en el Colegio Insular Robinson Crusoe, el único establecimiento educacional del archipiélago.

El recinto tiene una matrícula de 167 estudiantes desde prekínder a cuarto medio y cuenta con 50 funcionarios, siendo un pilar fundamental para la comunidad de la isla.

Las dependencias originales del colegio fueron arrasadas por el tsunami de 2010, por lo que hasta hoy funciona en containers provisorios, situación que motivó el proyecto de nueva infraestructura.

El Gobierno destinó una inversión de 600 mil UF para el diseño y construcción del nuevo establecimiento, cuya primera piedra fue colocada en diciembre de 2025 junto a la comunidad educativa.

Durante su visita, Boric también encabezará el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026 en el consultorio local, antes de retornar a Santiago al finalizar la jornada.

