Región Metropolitana registra más de 60 mm de lluvia y Senapred alerta por núcleo frío en el norte

La Región Metropolitana registró más de 60 milímetros de lluvia en 24 horas, según el reporte entregado la noche de este sábado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Con todo, la capital "sólo reporta novedades puntuales de emergencia producto de acumulación de agua en algunas arterias", informó la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

En cuanto a afectaciones, Cebrián reportó viviendas con daños menores, una en la comuna de Rancagua y tres en la Región del Maule, junto con el cierre de los pasos fronterizos Vergara y Pehuenche.

Además, anunció que se están tomando medidas por la baja segregada o núcleo frío en altura que el lunes ocasionará precipitaciones, fuertes vientos y tormentas eléctricas entre Arica y Coquimbo.

"Se va a mantener el despliegue de maquinaria de forma preventiva en aquellos puntos críticos que ya son conocidos y que están identificados, que pueden tener alguna afectación producto de las precipitaciones, del viento y de probables nevadas que vendrían acompañando a este nuevo evento meteorológico", indicó Cebrián.

Por su parte, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que la baja segregada "viene bastante inestable, generará precipitaciones muy focalizadas en poco tiempo, y también se acompaña de tormentas eléctricas. Y todos esos ingredientes se están dando para este lunes y martes".

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