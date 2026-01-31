Región Metropolitana: Intento de robo en Santiago termina en persecución y violento choque en San Miguel

La madrugada de este sábado se registró una intensa persecución policial que se inició en Santiago y finalizó en la comuna de San Miguel, luego de que tres individuos intentaran robar en un local comercial y fueran sorprendidos por personal municipal.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se originó alrededor de las 01:13 horas en calle Brasil, cuando los sospechosos intentaban ingresar al recinto para concretar el ilícito.

La situación fue advertida por funcionarios municipales, quienes alertaron lo ocurrido e iniciaron un seguimiento, lo que provocó que los involucrados escaparan en un automóvil para evitar ser detenidos.

El capitán Juan Marcelo Fredes, oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Sur, explicó que “tres individuos intentan entrar a un local comercial, situación que es alertada por personal municipal de la comuna”, dando inicio al operativo.

La persecución se extendió por distintas arterias hasta llegar a la comuna de San Miguel, específicamente en la intersección de El Llano Subercaseaux con Salesianos, donde la fuga terminó abruptamente.

En ese punto, el vehículo de los sospechosos impactó contra un móvil de seguridad municipal, generando un fuerte choque que permitió cerrar el cerco y concretar la captura de los involucrados.

Finalmente, Carabineros confirmó la detención de los tres ocupantes del automóvil, todos adultos, chilenos y con antecedentes por distintos tipos de robos, quedando a disposición de los procedimientos correspondientes.

