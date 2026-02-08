Región Metropolitana: Gran incendio en la Vega Central deja más de 50 locales comerciales destruidos

Un gran incendio registrado durante la madrugada de este domingo afectó a la Vega Central, en la comuna de Recoleta, dejando más de 50 locales comerciales destruidos. El siniestro generó alarma entre comerciantes y vecinos debido a la magnitud de las llamas y la rápida propagación del fuego al interior del recinto.

La emergencia obligó a decretar una tercera alarma de incendio, movilizando a 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con un total de 17 carros, quienes trabajaron intensamente para evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del tradicional mercado.

Según informó el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, el incendio se originó cerca de las 4:30 horas, en la intersección de las calles Salas y Lastra, un sector con alta concentración de locales comerciales, lo que dificultó las labores iniciales de contención.

Tras varias horas de trabajo, las autoridades confirmaron que el incendio se encuentra circunscrito y sin riesgo de propagación. Asimismo, se informó que 54 locales comerciales resultaron afectados, generando importantes pérdidas materiales para locatarios y comerciantes.

Bomberos confirmó que no se registraron personas lesionadas, ni civiles ni voluntarios, durante el desarrollo de la emergencia. Paralelamente, ya se iniciaron las investigaciones para determinar el origen y las causas del siniestro, mientras las autoridades coordinan acciones para resguardar la seguridad del sector y apoyar a los afectados.

PURANOTICIA