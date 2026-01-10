Región Metropolitana: Falsos carabineros protagonizan violento asalto a conductor en General Velásquez

Un violento asalto protagonizado por falsos carabineros quedó al descubierto durante la madrugada de este sábado en General Velásquez, donde un conductor de 29 años fue intimidado, golpeado y despojado de sus pertenencias por desconocidos que simulaban un control policial.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 6:20 horas, cuando personal policial concurrió al lugar tras ser alertado del delito y entrevistó a la víctima, quien relató haber sido interceptada mientras se desplazaba en su vehículo por el sector.

De acuerdo con su testimonio, un automóvil negro le cerró el paso, desde el cual descendieron tres individuos con el rostro cubierto, mascarillas y vestimenta similar al uniforme institucional, generando la apariencia de un procedimiento policial legítimo.

En ese contexto, los sujetos lo intimidaron con un arma de fuego, y uno de ellos lo golpeó en el rostro con la empuñadura del arma, para luego sustraerle dinero en efectivo y máquinas POS que utilizaba para cobros con tarjetas.

Tras cometer el asalto, los delincuentes huyeron en el mismo vehículo. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se constató que presentaba lesiones visibles en el rostro, sin riesgo vital. En tanto, Carabineros adoptó el procedimiento de rigor y realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables.

