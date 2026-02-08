Región Metropolitana: Entre 60 y 70 locales resultaron siniestrados tras el incendio en La Vega

Las autoridades que visitaron La Vega Central tras el incendio que afectó a sus instalaciones en la madrugada del domingo actualizaron la cantidad de locales siniestrados, que ahora se estima entre 60 y 70, superior a los 54 reportados inicialmente.

Durante un recorrido por el lugar junto al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, indicó que Bomberos realiza inspecciones para determinar el total de locales afectados y destacó que la municipalidad brindará apoyo logístico y camiones para retirar escombros.

El jefe comunal recalcó que La Vega está funcionando de manera parcial, por lo que recomendó a la población no acudir a comprar mientras dure la emergencia. “Es probable que el funcionamiento se mantenga en cierta normalidad, pero por favor, eviten asistir hasta que se resuelva la situación”, señaló.

En cuanto a lesiones, se confirmó que dos bomberos y dos guardias del mercado resultaron heridos, aunque ninguno con lesiones de gravedad. Las autoridades supervisan la seguridad de las estructuras y las labores de limpieza para evitar nuevos incidentes.

El delegado Durán explicó que tras controlar el incendio, se procederá con la revisión de estructuras y la investigación del origen del siniestro, lo que incluirá peritajes sobre posibles causas y la operación de Bomberos durante la emergencia, incluido el aprovisionamiento de agua.

