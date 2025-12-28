Región Metropolitana despliega operativo integral por festejos de Año Nuevo

Con miras al aumento de desplazamientos, eventos masivos y actividades propias del cierre de año, la Región Metropolitana activó un plan especial de seguridad y control para enfrentar las celebraciones de Año Nuevo, el cual contempla un despliegue coordinado de distintos servicios públicos.

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, explicó que existe una planificación integral para toda la ciudad, enfocada tanto en el control como en la fiscalización, considerando el alto movimiento de personas que se registra tradicionalmente en estas fechas. “Tenemos una planificación respecto del conjunto de la ciudad con todos los servicios públicos regionales”, indicó la autoridad.

Uno de los ejes prioritarios del operativo estará puesto en los terminales de buses, donde se realizarán controles a través de la unidad de fiscalización del Ministerio de Transportes, junto a una coordinación permanente entre Carabineros y la Policía de Investigaciones. A ello se suma un refuerzo en carreteras y rutas de acceso a la capital, ante el incremento del flujo vehicular esperado.

Asimismo, el plan considera un dispositivo especial de seguridad para los eventos masivos programados en la región, que suman cinco en total. Entre ellos se encuentran la celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, el evento en el Parque Los Dominicos, y las actividades en el Hipódromo Chile y el Club Hípico, todos con presencia policial y coordinación interinstitucional.

Desde la Delegación Presidencial Metropolitana reiteraron que el objetivo del despliegue es resguardar la seguridad de las personas, prevenir incidentes y reducir factores de riesgo, de modo que las celebraciones de fin de año se desarrollen de manera ordenada y segura en toda la región.

