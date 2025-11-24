Región Metropolitana deja atrás el peak de calor y se prepara para un notorio descenso de temperaturas

Luego de alcanzar los 31°C entre el viernes y el sábado, la Región Metropolitana comenzó a dejar atrás el peak de calor registrado en la zona centro del país. Aunque el domingo se sintió cálido en gran parte de Santiago, el termómetro no llegó tan alto como en jornadas anteriores y tuvo una máxima de 28°C.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico, el inicio de semana marcará la tendencia a la baja. Según explicó Andrés Moncada, meteorólogo del organismo a Emol, “el lunes estará en torno a los 28, 29 grados. Y entre el martes y el miércoles hay un descenso más significativo. El día martes podríamos rondar los 27 grados y el miércoles en torno a los 24 o 25 grados”.

Niebla y aire más fresco desde la costa

El especialista adelantó que el miércoles podría presentar incluso un cambio en el paisaje matinal de la capital: “podríamos amanecer con niebla, con nubosidad baja”, señaló, anticipando el ingreso de aire más húmedo proveniente del litoral.

Moncada también mencionó que el descenso no será permanente durante toda la semana. “El jueves sube un poquitito la temperatura nuevamente en torno a los 27 grados. Y el día viernes nuevamente baja a cerca de 25”, precisó.

El comportamiento de estos días se explica por la entrada de aire fresco y húmedo desde la costa, fenómeno que permitirá dejar atrás los máximos sobre lo habitual. “Así que esta semana por lo menos nos mantendremos con temperatura en general bastante agradable y en torno a los valores normales para la época del año”, sostuvo el experto.

Respecto a las mañanas, también serán más benignas. Moncada adelantó que comenzarán con valores entre los 11 y 12°C, consolidando un panorama más templado tras dos jornadas particularmente calurosas.

PURANOTICIA