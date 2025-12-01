Región Metropolitana concentra 76% de “narcofunerales” registrados en el país

De los 127 “narcofunerales” calificados por las delegaciones presidenciales desde la implementación de la ley, la mayoría se concentran en las regiones Metropolitana, Biobío, Valparaíso y Coquimbo.

Según consignó La Tercera, la Delegación Presidencial Metropolitana detalló que en la capital han recibido 257 alertas de funerales, de las cuales el 37% ha sido catalogado como de riesgo. 97 de estos funerales fueron vinculados al crimen organizado.

El delgado Gonzalo Durán señaló que “el 84,1% de esos casos son homicidios producto de impactos balísticos, y las comunas en donde se ha activado el flujo de estos funerales son algunas como La Pintana, Puente Alto y San Bernardo, entre otras, y por supuesto se ha traducido en que en aquellos territorios no hemos tenido afectaciones a los funerales”.

“No se han generado situaciones de temor para las comunidades y, por supuesto, quedaron completamente en el olvido cuestiones tales como suspensiones de clases u otros hechos que perturban la convivencia y la seguridad en nuestra región. Por ello declaramos nuestra absoluta satisfacción y orgullo por la implementación de esta importante ley para el país y para la RM”, agregó.

En la Región del Biobío se han registrado 10 funerales de alto riesgo. El delegado Eduardo Pacheco ha calificado cinco de estos en la comuna de San Pedro de la Paz, dos en Coronel, dos en Concepción y uno en Hualqui.

En tanto, la Delegación Presidencial de Valparaíso les ha dado dicha categoría a seis funerales, al igual que la Región de Coquimbo. Más atrás, con tres eventos, está la Región de O’Higgins.

Con dos “narcofunerales” cada una, las regiones de Los Lagos y Ñuble son las que siguen. La Región de Los Ríos, en tanto, hasta la fecha ha calificado un funeral de riesgo.

Las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Aysén y Magallanes no registran casos de este tipo de velorios.

