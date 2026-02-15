Región Metropolitana: Carabineros detiene a cuatro personas por robo de reloj de lujo cerca del Estadio Nacional

Un operativo realizado por Carabineros de Chile permitió la detención de tres adultos y un menor de edad por su presunta participación en el robo de un reloj de lujo, en un procedimiento efectuado en las cercanías del Estadio Nacional.

La diligencia fue llevada a cabo por personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 60ª Comisaría Metro, quienes fiscalizaron un vehículo que circulaba a alta velocidad por el sector. Al interior se encontraban cuatro ocupantes, incluidos un adolescente de 14 años, todos con antecedentes penales, según información policial.

Durante la revisión del automóvil, los funcionarios encontraron en una caja un reloj suizo marca TAG Heuer, cuyo origen no pudo ser justificado por los ocupantes. Esto motivó su traslado a la unidad policial para realizar un control de identidad y continuar con las diligencias investigativas.

Al inspeccionar el embalaje del reloj, Carabineros detectó una boleta con un número telefónico, lo que permitió contactar al propietario, quien confirmó haber sido víctima de un robo en su domicilio en la comuna de Los Ángeles, ocurrido el 7 de febrero.

En el procedimiento se incautaron además $1.620.000 en dinero en efectivo, tres cadenas, dos anillos y un pasamontañas. El reloj, avaluado en 2.650 dólares (más de $2,2 millones), fue devuelto a su dueño, mientras que los tres adultos quedaron detenidos y el menor fue puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.