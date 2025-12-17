Región Metropolitana amaneció cubierta de humo de los incendios forestales en Melipilla

La región Metropolitana amaneció cubierta del humo de los incendios forestales en Melipilla, donde el fuego ya ha arrasado más de 1.800 hectáreas de vegetación.

El viento que entra desde la costa arrastra el humo hacia la capital. Ante esta situación, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas para mitigar los efectos de la contaminación ambiental, ya que la exposición directa al humo puede agravar patologías preexistentes y afectar especialmente a los grupos más vulnerables.

RECOMENDACIONES

Cierre puertas y ventanas: Mantenga su vivienda sellada para impedir el ingreso del humo.

Selle rendijas: Coloque paños húmedos en los espacios entre el suelo y las puertas para bloquear filtraciones.

Evite fuentes de combustión: Mientras esté en el interior, no fume, no encienda inciensos, velas ni cualquier otro elemento que genere más gases.

Traslado preventivo: Si el calor extremo de la temporada impide mantener la casa cerrada, intente trasladarse a una zona libre de humo.

CUIDADOS PERSONALES

Evite el ejercicio al aire libre: Se recomienda suspender cualquier actividad física o deportiva en zonas afectadas.

Protección respiratoria: Si hay presencia de humo en su ubicación, procure cubrir boca y nariz con un paño húmedo para filtrar parte de las partículas.

Grupos de riesgo: Personas mayores, niños, niñas, embarazadas y pacientes con asma o EPOC deben evitar cualquier exposición directa y permanecer en sus domicilios.

SÍNTOMAS

Es fundamental acudir al centro asistencial más cercano si usted o alguien de su entorno presenta:

Dificultad para respirar o dolor de pecho.

Tos persistente o con mucosidad.

Latidos del corazón acelerados.

Irritación severa de garganta y picor en los ojos.

Dolor de cabeza intenso o síntomas de asma.

