Región Metropolitana: Accidente en cadena en Autopista Central involucra a seis vehículos y deja 7 heridos de gravedad

Un grave choque múltiple que involucró a seis vehículos particulares se registró la mañana de este Jueves en la Autopista Central, a la altura del sector Pedro Montt, en la comuna de Santiago, dejando un saldo de siete personas con lesiones de gravedad.

El comandante de Carabineros, Mauricio Meneses, explicó que el hecho se originó con una primera colisión por alcance entre dos vehículos, lo que motivó la llegada de personal de la concesionaria y paramédicos para atender a los involucrados en el lugar.

Posteriormente, y en un sector de curva de la autopista, otros cuatro vehículos se vieron involucrados en una nueva colisión, sumándose al accidente inicial. “Se produce la colisión de esos otros cuatro vehículos que se agregan a este primer accidente”, detalló el oficial de Carabineros.

Durante las labores de atención, un tercer vehículo atropelló a tres funcionarios de la autopista y personal paramédico, quienes también resultaron lesionados y debieron ser derivados a distintos centros asistenciales. Entre los heridos se encuentra un funcionario de Carabineros, quien fue trasladado al hospital institucional, permaneciendo estable, aunque con lesiones de consideración.

En total, los lesionados corresponden a los conductores de los seis vehículos involucrados y a los tres funcionarios atropellados, de los cuales siete presentan lesiones de gravedad, incluyendo fracturas, mientras que otros afectados con lesiones menores fueron atendidos en el lugar. Carabineros continúa investigando las causas del accidente y realizando las pericias correspondientes.

