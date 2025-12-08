Region Metroplitana: Nuevo episodio de violencia en la Reina deja un hombre herido

Un nuevo episodio de violencia urbana se registró esta madrugada en la comuna de La Reina, Región Metropolitana, donde un hombre de 34 años resultó herido tras recibir múltiples disparos.

Según informó Carabineros, los hechos ocurrieron en calle Quillagüe, mientras la víctima se encontraba junto a otras personas fuera de un domicilio. De manera sorpresiva, un grupo de sujetos con el rostro cubierto descendió de un vehículo y efectuó diversos disparos antes de huir del lugar.

El capitán Juan Loyola detalló que “fue un ataque directo. La persona afectada recibió impactos principalmente en la pierna derecha y la cadera”. La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital El Salvador, donde permanece bajo resguardo policial y fuera de riesgo vital, recibiendo atención médica y en observación.

En el lugar se realizó un levantamiento de evidencia balística y sanguínea, mientras el sitio del suceso fue aislado para facilitar las investigaciones. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el caso quedó a cargo del Equipo ECOH y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes buscan esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables.

PURANOTICIA