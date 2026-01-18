Región del Biobío: Denuncian saqueos en Hospital de Penco-Lirquén durante evacuaciones por incendio forestal

En medio del incendio forestal descontrolado que afecta a las comunas de Penco y Lirquén, funcionarios del Hospital de Penco-Lirquén denunciaron haber sido víctimas de robos al interior del recinto asistencial, mientras se desarrollaban evacuaciones de emergencia durante la madrugada de este domingo.

Según relataron los trabajadores, los hechos ocurrieron cerca de las 04:20 horas, luego de que los pacientes fueran evacuados producto del avance del fuego. Fue en ese contexto que desconocidos habrían ingresado al hospital para sustraer equipos y pertenencias, aprovechando la situación crítica que se vivía en la zona.

La denuncia fue realizada públicamente por una representante del hospital, en medio de una conversación que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, sostenía con la prensa. La funcionaria indicó que algunos trabajadores regresaron a las dependencias para retirar implementos, momento en que se percataron de los robos.

Los funcionarios afectados aseguraron que no existía presencia policial en el recinto, lo que facilitó los hechos delictuales, y realizaron un llamado urgente a la presencia de efectivos militares, considerando que la comuna se encuentra bajo estado de catástrofe.

La situación fue respaldada por el Alcalde Rodrigo Vera, quien reiteró la necesidad de que las Fuerzas Armadas asuman labores de resguardo y seguridad, tanto en infraestructuras críticas como el hospital, como en los sectores evacuados, con el fin de proteger a la comunidad y evitar nuevos ilícitos en medio de la emergencia.

PURANOTICIA