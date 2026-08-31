Reforma de seguridad: Presidente Kast descarta retirarla y se abre a modificaciones en el Congreso

El presidente José Antonio Kast descartó retirar la reforma constitucional de seguridad, pese a los llamados en ese sentido, aunque manifestó su disposición a que la iniciativa sea modificada durante su tramitación en el Congreso.

En entrevista con radio Cooperativa, el mandatario fue consultado por las solicitudes para retirar el proyecto, ante lo cual respondió que “no, estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante”.

“Algunos dicen: 'se fueron con el tejo pasado'. Otros dicen: 'es inaceptable tantos días'. Yo siempre veo el vaso medio lleno y digo: esto permitió abrir un debate cuando hay cerca de 30, 40 modificaciones constitucionales presentadas de distintas índoles, incluso en estado de excepción”, añadió.

En ese contexto, Kast defendió la necesidad de avanzar con la iniciativa y sostuvo que el proyecto no es renunciable para su administración, aunque reconoció que puede experimentar cambios durante su discusión legislativa.

"El crimen organizado hoy día no es el de los delincuentes habituales. Es una especie de Estado paralelo que funciona con líneas de acción y económicas distintas. Si usted me dice si es renunciable o no (el proyecto), para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos", agregó.

ACUSACIONES DE ILIBERALISMO

Consultado además por las acusaciones de iliberalismo en su contra, el Presidente defendió su actuar y rechazó que su administración tenga una orientación autoritaria.

"Ustedes jamás van a haber visto en mí una actitud autoritaria, negándole el espacio a la prensa (...) Quien me atribuye esa característica tiene que explicar por qué lo dice a partir de mis acciones".

Kast también reivindicó los principios que, a su juicio, definen una democracia liberal y aseguró que no existe espacio para asociar su postura política con una posición iliberal.

"Una democracia liberal es respetar el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la de expresión y la de enseñanza. Por lo tanto, no hay espacio para que alguien diga que yo podría representar una postura iliberal", recalcó.

Finalmente, al ser consultado por la autoría del proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, el jefe de Estado restó importancia a la discusión sobre quién impulsó originalmente la iniciativa y destacó que tanto él como el ministro de Seguridad aparecen como firmantes.

"Lo importante aquí es quién la firma y, así como el ministro de Seguridad dice: 'bueno, yo la firmé', yo también la firmé".

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