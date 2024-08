Reforma de pensiones no avanza en el Senado: Gobierno espera que se vote el 7 de agosto

Los ministros del Trabajo, Jeannette Jara, y de Hacienda, Mario Marcel, participaron en una nueva sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, instancia que estudia la reforma de pensiones presentada por el Gobierno en noviembre de 2022 y que este miércoles se negó a votar la idea de legislar.

Ante la negativa por parte de los senadores de oposición, las autoridades presentaron a los integrantes de la Comisión un documento marco para la discusión en particular de la reforma, que sirva de base para avanzar en la votación previa de la idea de legislar.

La ministra Jara señaló tras la sesión que “hemos hecho una propuesta por escrito a la oposición y también la hemos entregado a los senadores oficialistas, que busca sintetizar lo que ha sido este debate, las medidas que debemos adoptar para mejorar el sistema de pensiones, y la oposición nos ha planteado que necesitan revisarla”.

La secretaria de Estado agregó que, tras no votarse este jueves la reforma, tal como lo había solicitado el Ejecutivo, ello pueda ocurrir el miércoles 7 de agosto. “Es un resumen de los múltiples informes que se han emitido durante los 20 meses de tramitación. Es un nuevo esfuerzo por sintetizar ideas”, explicó.

“Aquí, se han dado debates largos meses, largos años, ha habido comisiones de expertos de un lado y de otro y ya no queda ninguna excusa para no seguir avanzando. Es nuestra convicción que este proyecto se tiene que votar y no por nosotros, no por el Gobierno, que no se equivoquen en eso, por la gente que está esperando soluciones”, añadió.

