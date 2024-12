Reforma de pensiones: CPC aboga por ahorros y equidad entre hombres y mujeres

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, expresó su visión sobre el avance de la discusión sobre la reforma al sistema de pensiones, en el marco de los esfuerzos del gobierno por aprobar el proyecto durante el mes de enero.

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Jiménez destacó un punto importante en el debate: “una creciente convergencia en el diagnóstico” respecto a los problemas que enfrenta el sistema previsional.

La líder de la CPC señaló que el primer paso es reconocer este consenso sobre los problemas y, a partir de ahí, determinar las mejores herramientas para abordarlos. “Primero reconocer ese avance y segundo, ver qué instrumentos son los mejores para resolver esos problemas que hemos consensuado que son los que tienen que resolverse”, comentó.

Entre los temas que abordó, destacó la necesidad de fortalecer el ahorro previsional, sugiriendo un aumento en la tasa de cotización que se destine a cuentas individuales. “Lo que significa subir la tasa de cotización, que vaya a cuentas individuales. Eso va a fortalecer los ahorros de las personas y el mercado de capitales, que también tiene un tremendo impacto en las personas”, explicó.

Además, hizo hincapié en la desigualdad en los ahorros entre hombres y mujeres, sugiriendo que el sistema debe avanzar hacia la equidad en este aspecto.

En cuanto a los plazos para sacar adelante el proyecto, Jiménez sostuvo que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo, pero sin apresurarse. “No hay que ponerse la soga al cuello, creo que ya se puede tener cierto protocolo de acuerdos, de qué cosas queremos resolver y de analizar objetiva y técnicamente los instrumentos que se están proponiendo”, afirmó.

La presidenta de la CPC destacó la importancia de haber alcanzado un diagnóstico claro sobre los problemas del sistema, aunque también reconoció la falta de conocimiento respecto a las propuestas específicas. “Yo creo que no estamos para nada a ciegas en el diagnóstico y eso es lo que yo valoro mucho, que hemos llegado a hacer un buen diagnóstico, pero sí estamos con bastante desconocimiento de los instrumentos”, señaló.

Finalmente, detalló cómo debería ser la solución: “Esto tiene que parecerse lo menos posible a la idea inicial de cuentas nocionales y lo más posible a un instrumento de carácter, digamos, de propiedad, con tasa de interés de mercado, con aval del Estado, para que a mí me aseguren que cuando yo me jubile, me van a reconocer ese préstamo”.

