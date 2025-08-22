Cinco venezolanos serán extraditados desde EE.UU a Chile: uno estaría implicado en el crimen de Ojeda

Se aprobó la extradición a Chile desde Estados Unidos de cinco delincuentes venezolanos que son requeridos por la justicia, entre los que destaca Edgar Javier Benítez Rubio, alias "El Fresa", quien es apuntado por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

Benítez Rubio sería miembro del Tren de Aragua y es requerido por la Corte de Apelaciones de San Miguel por los delitos de asociación criminal, receptación y secuestro con homicidio; y será el segundo imputado del crimen Ojeda en ser extraditado a Chile.

Además de "El Fresa" hay otros dos presuntos integrantes del Tren de Aragua que llegarán al país. Se trata de Jesús Alberto Golding Escalona, requerido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta e imputado por delitos de homicidio calificado y trata de personas con fines de explotación sexual.

El otro es Miguel Oyola Jiménez, requerido por la Corte de Apelaciones de Iquique y a quien se le imputan los delitos de asociación ilícita y dos secuestros extorsivos.

Sobre estos tres, las autoridades norteamericanas habían señalado que "ingresaron ilegalmente a Estados Unidos tras presuntamente cometer crímenes atroces en Chile".

Además, las mismas autoridades comentaron que "reconociendo la grave amenaza que el Tren de Aragua representa para las naciones que infiltra, Chile solicitó a Estados Unidos su colaboración para que estos hombres regresen a Chile y comparezcan ante la justicia".

Dos imputados más aparte de los tres supuestos integrantes de la banda transnacional del crimen, se espera el arribo de dos venezolanos vinculados a otros delitos. Se trata de Yonaiker Gabriel Sequera Oliveiros, requerido por la Corte de Apelaciones de La Serena por el delito de homicidio y Gregoriz Cortez Fernández, requerido por la Corte de Apelaciones de Concepción e imputado por homicidio calificado.

Fuentes de Cancillería señalan que el país ha trabajado estrechamente con la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público y los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, con lo cual se pudo evitar la deportación de los extraditables a El Salvador, asegurar su detención y, finalmente, la tramitación exitosa de sus procedimientos de extradición. Las extradiciones se concretarían "en las próximas semanas".

PURANOTICIA