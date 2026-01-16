Reforma constitucional propone establecer el 11 de enero como día del traspaso de mando presidencial

Una reforma constitucional propone el 11 de enero como día del traspaso de mando, reduciendo la transición a 84 jornadas, recortando el llamado interregno en 31 días, pero adelantando las elecciones a octubre, lo que obligaría a reconfigurar el calendario electoral vigente.

La iniciativa fue ingresada a trámite en el Senado, siendo remitida a la Comisión de Constitución. Sus autores son los senadores Enrique van Rysselberghe, José Miguel Durana y Luz Ebensperger junto con Rafael Prohens.

Los motivos que impulsan la iniciativa apuntan a lo que denominan un "problema central", por cuanto "el período entre el veredicto electoral y la instalación de las nuevas autoridades es hoy demasiado larga".

"Ese tiempo aumenta la incertidumbre, incentiva la parálisis, tensiona la coordinación entre gobierno saliente y entrante y extiende decisiones relevantes (agenda legislativa, prioridades presupuestarias y nombramientos) bajo un mandato políticamente agotado", señalan.

De prosperar, el cambio de mando presidencial se realizaría el 11 de enero, pero ya no para la actual coyuntura, pues el Presidente electo, José Antonio Kast, recibirá el poder el 11 de marzo.

En el mejor de los casos, la iniciativa podría eventualmente aplicar para la próxima sucesión.

