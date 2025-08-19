Redbus Urbano asegura que tomó medidas para "resguardar la continuidad del transporte público" tras paralización de conductores

La empresa Redbus Urbano (RBU), contra quienes los choferes del Sindicato Elías Laferte entraron huelga y paralizaron más de 50 recorridos del sistema RED en Santiago, entregó sus explicaciones sobre el conflicto.

RBU señaló que, tras el proceso de negociación colectiva, presentó una nueva oferta que fue rechazada por el sindicato paralizado, dando paso a la huelga legal.

"Como compañía, alcanzamos acuerdo con el 98% de nuestra dotación sindicalizada. El Sindicato Elías Laferte representa cerca de 300 trabajadores de distintos cargos, de los cuales aproximadamente 160 son conductores activos", afirmaron.

Desde este martes los trabajadores del mencionado sindicato iniciaron una paralización que afectó a las comunas de Las Condes, La Cisterna, La Reina, Quilicura, Lo Barnechea, Pudahuel y Maipú. Piden mejoras en sus sueldos y condiciones laborales.

Desde RBU agregaron que han adoptado medidas para resguardar la continuidad del transporte público, como la redistribución de funciones en los equipos no involucrados en la huelga legal y el refuerzo de turnos.

La empresa aseguró que están dispuestos “a retomar el diálogo cuando los trabajadores involucrados lo estimen pertinente”.

Desde el Sindicato de Trabajadores del Transporte Público Elías Laferte explicaron que la propuesta presentada por sus empleadores los "sigue empobreciendo por tres años más" y señalan, además, que nos les ofrecieron un bono de término de conflicto.

“Bajos sueldos y abusos laborales por no respetar sus tiempos de descanso ni días libres”, fueron algunos de los puntos destacados por los involucrados. En esta misma línea, solicitan también un turno de 5x2 que considere los días libres juntos.

"No nos dan nuestras vacaciones cuando el trabajador o la trabajadora lo requieren, nos quitan la quincena cuando uno se enferma y presenta licencia médica", agregaron.

