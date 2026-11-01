Red Movilidad suma 16 nuevas conductoras y alcanza un total de 2.448 mujeres

Con una ceremonia realizada en el terminal de Conecta Mobility, en Huechuraba, 16 mujeres recibieron su certificado tras completar el curso de conducción para obtener la licencia profesional clase A3, que las habilita para trabajar como conductoras de buses del sistema Red Metropolitana de Movilidad.

La actividad contó con la presencia de la ministra de la Mujer, Judith Marín; el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna; el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic; representantes de Sernameg y ejecutivos de Conecta Mobility, además de las egresadas y sus familias.

En su intervención, el subsecretario Mackenna destacó que el aumento de mujeres conductoras en los sistemas de transporte público, es resultado de un esfuerzo público-privado para disminuir las brechas en el rubro.

“Red Movilidad cuenta con más de 18 mil conductores, de los cuales 2.448 son mujeres, es decir, 14% del total, pero todavía hay una brecha. Por eso, iniciativas como ésta son tan valiosas, porque le abre las puertas del empleo formal a más mujeres y le da al sistema nuevas conductoras, con otra mirada y otra forma de cuidar a los pasajeros. Los datos así lo demuestran: En 2007, el sistema contaba con 40 conductoras. Hoy, esa cifra alcanza las 2.448 mujeres, lo que se traduce en un aumento de 6.000 %”, dijo.

En tanto, la ministra Marín valoró el esfuerzo de las mujeres que lograron capacitarse para transformarse en conductoras profesionales, en un rubro que está fuertemente masculinizado. “Las mujeres podemos estar en donde nos propongamos”, indicó.

En tanto, la presidenta de Buses Hualpén- Conecta Mobility, Mónica Álvarez, dijo que “desde que iniciamos nuestra operación en 2025, hemos asumido el desafío de contribuir a que el transporte público sea cada vez más inclusivo, mucho más humano y representativo de nuestra sociedad. Y ese compromiso se construye con acciones muy concretas: Hoy, más de 400 mujeres conducen nuestros buses, lo que representa más del 17% de nuestra dotación.

Por su parte, el alcalde Luksic relevó el esfuerzo que los municipios articulan para conectar a las empresas que ofrecen empleos con los habitantes de su comuna. "Entre junio del 2025 y octubre del 2026, nuestra alianza con las empresas de transporte, nos han permitido llegar a 318 vecinos y vecinas de Huechuraba, que se han capacitado y empleado en empresas de transporte público".

Las becas fueron gestionadas a través del programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, de SernamEG RM, en alianza con Conecta Mobility, empresa operadora del sistema de transporte público.

Un factor clave en este aumento ha sido el Programa Mujeres Conductoras del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM). Esta iniciativa, articulada junto con municipalidades y empresas operadoras, busca promover la inclusión laboral de las mujeres en la conducción del transporte público.

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