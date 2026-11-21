Un amplio despliegue de equipos de emergencia se registró en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, luego de que una avioneta vinculada a la Policía de Investigaciones (PDI) protagonizara un incidente asociado a problemas en su tren de aterrizaje.

La situación ocurrió en el sector de calle Valle de Casablanca, donde se activó un procedimiento de emergencia que motivó el despacho de cuatro carros del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la aeronave pertenece al Club Aéreo del Personal de la PDI, aunque esta información se mantiene pendiente de confirmación oficial.

En cuanto a las personas afectadas, los reportes preliminares apuntan a cuatro posibles lesionados, correspondientes a tres funcionarios de la institución policial y un civil. Sin embargo, todavía no se dispone de información oficial sobre su estado de salud ni la gravedad de las eventuales lesiones.

DESCARTAN CAÍDA DE LA AERONAVE

Si bien inicialmente la emergencia fue reportada como una posible caída de una avioneta, la central de emergencias rectificó posteriormente esa información y descartó dicha versión.

Hasta el momento, los antecedentes disponibles indican que el incidente estaría relacionado con una falla en el tren de aterrizaje, sin que se hayan precisado las circunstancias exactas en que se produjo.

Los equipos de emergencia fueron movilizados hasta el lugar para atender la situación, mientras se espera conocer mayores detalles sobre lo ocurrido y confirmar la cantidad de personas afectadas.

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