Cuatro personas resultaron preliminarmente lesionadas durante la tarde de este sábado, luego de que una avioneta se precipitara al interior del condominio Valle Casablanca, en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

El accidente se registró cerca de las 17:40 horas de este sábado, en un sector residencial próximo al aeródromo Eulogio Sánchez, conocido también como aeródromo Tobalaba, y motivó un amplio despliegue de equipos de emergencia.

Según los primeros antecedentes, la aeronave transportaba a cuatro ocupantes, quienes habrían sufrido lesiones de carácter menor. Uno de ellos debió ser trasladado mediante un helicóptero institucional hasta el Hospital de Carabineros (Hoscar), luego de presentar molestias físicas producto del accidente.

La avioneta también habría impactado un vehículo que se encontraba estacionado en el condominio. De acuerdo con información preliminar entregada desde el Departamento de Emergencias de la Municipalidad de Peñalolén, no se registraron viviendas afectadas.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quienes desplegaron un operativo para atender a los involucrados y abordar la emergencia.

DGAC INVESTIGA LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) identificó la aeronave involucrada como una C172, matrícula CC-LRA, y confirmó que el accidente ocurrió en las cercanías del aeródromo Eulogio Sánchez.

Tras conocerse el hecho, el organismo dispuso el envío de personal de su equipo de Investigación de Accidentes Aéreos para desarrollar las diligencias correspondientes.

Los peritajes buscarán establecer las circunstancias en que la avioneta terminó al interior del recinto residencial y determinar los factores que provocaron el accidente.

En los reportes iniciales se mencionaron posibles problemas en el tren de aterrizaje de la aeronave. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido establecida como causa del accidente por los investigadores.

Por ahora, se espera conocer nuevos antecedentes oficiales sobre el estado de salud de los ocupantes y los resultados de las primeras diligencias realizadas en el lugar.

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