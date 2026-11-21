El futuro de dos iniciativas estratégicas para el desarrollo científico del país y la relación del Ministerio de Ciencia con el mundo académico figuran entre las principales preocupaciones de Carolina Rossi tras su salida del Gobierno. La exsubsecretaria explicó que su renuncia respondió a diferencias técnicas con la ministra Ximena Lincolao, particularmente respecto de la orientación que debía adoptar la política científica y tecnológica.

En una entrevista con diario La Tercera, Rossi abordó las circunstancias de su salida, las tensiones que marcaron su relación con la secretaria de Estado y su desconocimiento previo de los detalles del acuerdo suscrito con OpenAI.

La exautoridad se convirtió en la segunda subsecretaria en abandonar la cartera en ocho meses, después de Rafael Araos. Aunque evitó calificar lo ocurrido como una crisis, reconoció que las diferencias con Lincolao comenzaron a hacerse evidentes desde mediados de agosto.

“No me gusta hablar de crisis, ya que las diferencias que tengo con la ministra tienen que ver con cómo entendemos la política pública en el ámbito en que estamos operando, que tiene que ver con la vinculación con la academia de ciencia, y con armar esta estrategia de largo plazo. Esto venía plasmándose más visiblemente desde mediados de agosto, donde empiezo a ver que tenemos visiones distintas”.

Según explicó, el 23 de octubre comenzó a evaluar concretamente su continuidad en el cargo, luego de que fuera desvinculado Nicolás Fuenzalida, uno de sus asesores más cercanos.

La salida del funcionario, sostuvo, dificultó el funcionamiento de su equipo y profundizó sus inquietudes respecto de la conducción de la cartera.

DIFERENCIAS CON LINCOLAO Y FALTA DE DIÁLOGO CON LA ACADEMIA

Uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas autoridades estuvo relacionado con la manera de impulsar el desarrollo tecnológico y su articulación con las universidades y los centros de investigación.

Rossi sostuvo que, si bien comparte la importancia de incorporar nuevas tecnologías, considera fundamental fortalecer la participación de la comunidad científica en la elaboración de políticas públicas.

“Yo respeto el estilo de liderazgo de la ministra; yo tengo uno distinto y, por lo mismo, me di cuenta de que debía dar un paso al costado. Son distintos acercamientos a cómo ejecutar una política pública para que se materialice. Lo más diferente es que no estoy de acuerdo con la visión del mundo de la tecnología que tiene. Hay muchos puntos en que también estuvimos de acuerdo, pero en los centrales tenemos visiones distintas”.

La exsubsecretaria planteó que el ministerio debió desarrollar una estrategia con mayor vinculación con la academia, considerando el papel que cumplen los investigadores en la transferencia de conocimiento hacia la industria.

En ese contexto, distinguió entre la innovación incremental, asociada a procesos graduales de desarrollo, y la disruptiva, caracterizada por transformaciones tecnológicas de mayor alcance.

A su juicio, ambas perspectivas requieren una relación sólida con el sistema científico para garantizar resultados sostenibles.

“Yo apoyo la tecnología, pero faltó espacio de conversación profunda con la academia y los científicos; porque si no se hace, en algún momento se va a caer el eslabón”.

Rossi también manifestó preocupación por la continuidad del Plan Nacional de Acción de Cuántica y el Plan Nacional de Acción de Biotecnología, iniciativas cuyo lanzamiento estaba previsto para los próximos días.

“Me urge saber qué va a pasar con el Plan Nacional de Acción de Cuántica y el Plan Nacional de Acción de Biotecnología, que se iban a lanzar en los próximos días. Me importa que siga el correcto funcionamiento del ministerio y confío en que así será”.

ACUERDO CON OPENAI Y DESVINCULACIONES EN EL MINISTERIO

Otro de los asuntos abordados por la exsubsecretaria fue el acuerdo con OpenAI, respecto del cual aseguró que no recibió información detallada antes de que se concretara.

“No tuve información o acceso previo a la firma del acuerdo. Puede ser un acuerdo que de fondo esté correcto, pero no me pareció no haber conocido esta información al detalle previo a que saliera en la prensa”.

Rossi también se refirió a las desvinculaciones de funcionarios que generaron cuestionamientos al interior de la cartera.

Consultada sobre si conocía previamente esas decisiones, respondió: “No estaba al tanto de esos despidos, me enteré ese mismo día, apenas estaban ocurriendo”.

Pese a las diferencias con la ministra, la exautoridad evitó responsabilizar a La Moneda por el desenlace y aseguró que recibió respaldo cuando manifestó sus inquietudes.

Según relató, recurrió a instancias del Ejecutivo para plantear la situación, aunque nunca conversó directamente con el Presidente.

“No me compete decir eso, pero sí sentí apoyo. Sí considero que es importante remarcar que mi renuncia fue voluntaria y por diferencias técnicas con la ministra”.

La exsubsecretaria también expresó agradecimiento por la oportunidad de integrar el Gobierno y por el respaldo recibido durante su gestión.

Respecto de sus próximos pasos, señaló que ha recibido propuestas desde Europa vinculadas con la armonización de políticas públicas y que evalúa regresar al mundo académico.

Asimismo, manifestó su interés en continuar trabajando en iniciativas que permitan aprovechar los laboratorios naturales de Chile y fortalecer la colaboración científica entre las regiones del país y Europa.

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