Recuperan casi 300 teléfonos, incautan droga y detienen a cuatro hombres en el Persa Biobío de Santiago

Carabineros de la Cuarta Comisaría de Santiago incautaron casi 300 teléfonos, droga y detener a cuatro sujetos en el Persa Biobío.

A eso de las 17:00 horas de este lunes, los funcionarios policiales llegaron a un local en calle Placer 880, donde se había recibido información respecto a que se estaba vendiendo celulares robados.

El administrador del negocio accedió voluntariamente a que se realizara una inspección y registro al interior del lugar, encontrando una cantidad de 288 teléfonos celulares y 3 tablets, de diferentes marcas y modelos, sin poder acreditar su procedencia.

Paralelamente, sujetos al ver la presencia policial alertaron a individuos que se encontraban en otro local, los que huyeron, dejando abierto el lugar. En el interior, se encontraron 1 kilo 761 gramos de marihuana, 50 gramos de base de cocaína y 8 gramos de ketamina.

Durante el procedimiento, se detuvo a cuatro sujetos, uno de ellos era un hombre colombiano, quien mantenía situación migratoria irregular y una orden de expulsión vigente decretada.

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA