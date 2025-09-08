Recuperan camión robado en Quilicura con 653 cilindros de gas avaluados en $70 millones

Carabineros de Peñaflor recuperó un camión con su carga de 653 cilindros de gas, robado en Quilicura, y detuvo a un sujeto por el delito de receptación, ya que tenía en su poder la carga avaluada en 70 millones de pesos.

Cerca de las 18 horas del día domingo, y luego de recibir una denuncia respecto de un camión estacionado en la vía pública, funcionarios policiales llegaron hasta calle Pedro Correa de esa comuna de la Región Metropolitana, donde verificaron la existencia del vehículo.

El camión se encontraba con acoplado y sin ocupantes, y constataron que mantenía un encargo vigente por robo, realizado en la comuna de Quilicura, al norte de la RM, cerca de las 9 de la mañana.

La policía uniformada inició una serie de diligencias investigativas, en las que pudieron determinar que la carga de de cilindro fue dejada al interior de una distribuidora ubicada en la misma calle Pedro Correa.

Al realizar la fiscalización del lugar comercial, el encargado no pudo acreditar la procedencia de las especies, las que pudieron ser vinculadas al robo cometido en Quilicura, motivo por el cual fue detenido por receptación.

En el procedimiento se logró recuperar 653 cilindros de gas de distintas capacidades, avaluados en 70 millones de pesos y el camión sustraído, mientras que el detenido -que mantiene antecedentes anteriores -fue puesto a disposición de la Fiscalía para su control durante la jornada de hoy.

