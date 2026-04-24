Rectora de la U. de Chile inauguró año académico remarcando la importancia del diálogo y el entendimiento social

En el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile se realizó la ceremonia de inauguración del año académico, actividad que estuvo encabezada por el Presidente José Antonio Kast y la rectora Rosa Devés.

Representantes del ámbito político, cultural y de toda la comunidad universitaria se congregaron en este encuentro institucional. Durante el desarrollo de la jornada, la máxima autoridad académica le otorgó al Mandatario la Medalla Universidad de Chile, un reconocimiento que representa su investidura como patrono del plantel educativo.

Al tomar la palabra, el Presidente Kast recurrió a una reflexión histórica: "Andrés Bello decía que la educación era lo más importante y continuaba diciendo que la educación era una necesidad primera y urgente. La base de todo sólido progreso". Según precisó la máxima autoridad del país, dicho postulado en la actualidad "toma más fuerza que nunca".

Por su parte, la intervención de Rosa Devés estuvo marcada por un análisis del complejo escenario social contemporáneo. La rectora aseguró ante los asistentes que "vivimos un tiempo de profundas tensiones, con múltiples fracturas que atraviesan nuestras formas de convivir, de conocer y de proyectarnos hacia el futuro".

En esa misma línea, la académica profundizó sobre el rol que deben adoptar los planteles estatales frente a estas problemáticas, añadiendo que "la Universidad, especialmente en cuanto universidad pública, no está llamada solo a diagnosticar estas fracturas, sino a hacerse cargo de ellas, a comprenderlas, a enfrentarlas y a abrir nuevos caminos de entendimiento".

Para concluir su alocución, Devés recalcó el compromiso ineludible de la institución que dirige: "La Universidad de Chile seguirá cumpliendo la tarea de sostener lo común en medio de la fragmentación, de escuchar en tiempos de polarización, de defender y buscar la verdad frente a la desinformación, y de afirmar la dignidad humana ante toda forma de exclusión y deshumanización. Al servir a Chile desde el conocimiento, nuestra Universidad renueva cada día la esperanza".

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