Rector interino del INBA aseguró que jóvenes encapuchados lo agredieron verbalmente y le lanzaron botellas con bencina

El rector interino del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, se refirió a la agresión de la cual fue víctima durante la mañana de este viernes en el marco de una manifestación en las cercanías del establecimiento señalando que le lanzaron botellas con bencina y piedras.

“Me encuentro de frente, más o menos como con 30 jóvenes encapuchados, y me empiezan a agredir verbalmente y me lanzan botellas con bencina, molotov, que gracias a Dios, insisto, estaban apagadas, y piedras y botellas, que tampoco me pegó ninguna”, aseguró el rector interino.

De acuerdo a lo que detalló, “no hubo ninguna consigna, yo por lo menos no escuché ninguna, entiendo que hay panfletos que se tiraron por acá por el sector de San Pablo”.

Respecto a los autores del ataque el rector del establecimiento educacional señaló que "estudiantes debe haber, y también, esto es parte de la investigación, lo más probable es que hayan también personas externas al colegio".

Respecto a las razones del ataque y si esto tuviese relación con el audio filtrado donde se refería a los alumnos TEA, este mencionó que no tendría relación agregando que “ese episodio ya quedó atrás, ya pedí las disculpas públicas correspondientes, no quise ofender a nadie”.

En la misma línea, según detalló respecto a la manifestación, “Entiendo que hay un petitorio de los estudiantes, que, por supuesto yo no lo tengo, y que también hay un grupo de apoderados que seguramente está pidiendo también mi salida, pero eso no lo determino yo, yo tengo jefatura”.

PURANOTICIA