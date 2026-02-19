Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Rectifican la cifra de fallecidos tras explosión de camión en Renca y confirman que se mantiene en cuatro víctimas fatales

Rectifican la cifra de fallecidos tras explosión de camión en Renca y confirman que se mantiene en cuatro víctimas fatales

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Durante la tarde de este jueves, el ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, había señalado que la cifra de fallecidos había aumentado a cinco.

Rectifican la cifra de fallecidos tras explosión de camión en Renca y confirman que se mantiene en cuatro víctimas fatales
Jueves 19 de febrero de 2026 22:57
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El Ministerio de Salud (Minsal) rectificó la cifra de fallecidos producto de la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, región Metropolitana.

La autoridad sanitaria confirmó que el número de víctimas fatales se mantiene en cuatro.

Horas antes, el ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, había señalado que la cifra había aumentado a cinco.

La autoridad afirmó que “se sumó una persona a lo que nos han informado de fallecidos” y precisó que “son cinco fallecidos en el lugar de la emergencia”.

Sin embargo, Carabineros informó más tarde que en el sitio del suceso se registraron solo cuatro decesos.

Desde la cartera confirmaron a La Tercera que la cifra oficial corresponde a cuatro personas fallecidas en el lugar del accidente.

PURANOTICIA

Cargar comentarios