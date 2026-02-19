Rectifican la cifra de fallecidos tras explosión de camión en Renca y confirman que se mantiene en cuatro víctimas fatales

El Ministerio de Salud (Minsal) rectificó la cifra de fallecidos producto de la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, región Metropolitana.

La autoridad sanitaria confirmó que el número de víctimas fatales se mantiene en cuatro.

Horas antes, el ministro (s) de Salud, Bernardo Martorell, había señalado que la cifra había aumentado a cinco.

La autoridad afirmó que “se sumó una persona a lo que nos han informado de fallecidos” y precisó que “son cinco fallecidos en el lugar de la emergencia”.

Sin embargo, Carabineros informó más tarde que en el sitio del suceso se registraron solo cuatro decesos.

Desde la cartera confirmaron a La Tercera que la cifra oficial corresponde a cuatro personas fallecidas en el lugar del accidente.

PURANOTICIA