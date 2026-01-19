Récord en rentas vitalicias: 4Life lidera en pensionados y Augustar en el monto promedio más alto

Hasta antes de la reforma previsional, la mayoría de quienes optaban por una renta vitalicia lo hacían mediante ofertas externas de las aseguradoras, fuera del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (Scomp).

Según publica La Tercera, esa práctica terminó en septiembre de 2025, tras la aprobación de la reforma previsional, que eliminó la posibilidad de negociar fuera de la plataforma. Desde entonces, toda la competencia se concentra en el Scomp.

Aunque el mecanismo de remates existía desde 2004, apenas se utilizaba: en dos décadas se habían registrado 175 solicitudes, de las cuales solo 14 fueron adjudicadas (8%). La eliminación de la oferta externa cambió el panorama. En 2025 se contabilizaron 1.387 solicitudes de remates, con 880 adjudicaciones (63,5%), 473 procesos desiertos y 22 rechazados. El peak se dio en octubre, con 558 solicitudes y un 63% de adjudicaciones.

Aun así, entre agosto y diciembre las rentas vitalicias adjudicadas por remate representaron apenas el 3,23% del total, frente al 96,77% que se contrató sin remate. La industria aseguradora, los asesores previsionales y las AFP han debido adaptarse y capacitarse para incorporar este nuevo escenario.

RESULTADOS PARA LOS AFILIADOS

Hoy, el afiliado puede aceptar directamente la oferta interna del Scomp, iniciar un remate entre aseguradoras o desistir del proceso. Según la Superintendencia de Pensiones, los remates adjudicados entre agosto y diciembre de 2025 lograron un aumento promedio de 0,12 UF ($4.929) respecto de la oferta inicial.

Ese incremento supera lo que ocurría antes de la reforma: entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, las ofertas externas mejoraban en promedio 0,07 UF ($2.812) las propuestas internas del Scomp. La diferencia está en la escala: entonces hubo 37.835 ofertas externas, frente a los 880 remates considerados en el nuevo sistema.

LAS ASEGURADORAS MÁS ACTIVAS

-4Life lideró con 536 remates adjudicados (60,9%), pensiones promedio de 6,95 UF y un alza de 0,1 UF ($3.975).

-Renta Nacional obtuvo 131 remates (14,9%), con pensiones promedio de 9,93 UF y un incremento de 0,14 UF ($5.565).

-Penta Vida se adjudicó 78 remates (8,9%), con pensiones promedio de 15,18 UF y un alza de 0,18 UF ($7.155).

-Augustar registró el monto promedio más alto: 15,42 UF, en 44 remates (5%), con un aumento de 0,2 UF ($7.950).

-Euroamerica ganó 55 remates, con pensiones promedio de 8,15 UF.

-Confuturo se quedó con 34 remates, promediando 11,74 UF.

-CN Life apenas adjudicó dos remates, con pensiones promedio de 9,52 UF.

CÓMO FUNCIONA EL REMATE

El proceso comienza cuando el afiliado obtiene el certificado de ofertas en el Scomp. Luego puede invitar a al menos tres aseguradoras a participar en una subasta, indicando el monto de pensión y período garantizado. La subasta es vinculante si al menos dos compañías presentan ofertas; si solo una participa, el afiliado puede aceptarla o rechazarla.

Las aseguradoras tienen 24 horas para mejorar sus propuestas, tantas veces como deseen, siempre que superen la oferta mínima registrada. La participación es voluntaria, pero el mecanismo ha demostrado que puede mejorar las condiciones para los pensionados.

