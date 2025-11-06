Récord de usuarios: más de 41 mil personas accedieron al beneficio DaleQR en octubre para el transporte público

El Ministerio de Transportes dijo que 41.992 personas accedieron en el mes de octubre al beneficio del DaleQR–Monto Máximo Mensual, alcanzando así la cifra más alta desde que se implementó el sistema en septiembre de 2023.

El beneficio que se logra una vez acumulado un gasto de $41.000 en un mes calendario (equivalente a unos 47 viajes), permitió entregar en octubre 483 mil viajes liberados y con ello las personas viajar sin costo adicional el resto del mes en buses Red, Metro y el tren Nos-Estación Central.

El ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz destacó el incremento que se ha dado con el pago con QR en el transporte público, y el alza en el número de beneficiados, agregando que la tecnología en el transporte público llegó para quedarse.

“Dentro de los esfuerzos que estamos impulsando para hacer el transporte público más atractivo, uno de los avances más relevantes ha sido facilitar la forma en que las personas pueden pagar y acceder al sistema. En este Gobierno hemos fortalecido el uso del código QR como una herramienta moderna y conveniente, que hoy permite a millones de personas viajar de manera más simple y rápida en buses, Metro y Tren Nos–Estación Central”, señaló.

Junto con el incremento de beneficiarios del DaleQr-Monto Máximo Mensual, las validaciones en el sistema con tecnología también crecieron en un 25% si se comprarán con el mismo periodo del 2024. Entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 202 millones de validaciones, frente a los 161 millones del año anterior.

Por su parte, Paola Tapia Salas, directora de Transporte Público Metropolitano, sostuvo que actualmente, 4,6 millones de personas están enroladas para pagar con QR, es decir, que están habilitadas para usar su teléfono como medio de pago, y que el uso de esta tecnología continúa creciendo ya que hoy el 30% de los viajes se pagan mediante código QR.

“Este mes también hemos alcanzado otro hito muy relevante: registramos la cifra más alta de transacciones en Red Movilidad desde la pandemia, con más de 128 millones de validaciones. Este logro refleja el avance integral del sistema, que combina innovación tecnológica, una creciente flota de buses eléctricos y, muy especialmente, la incorporación de más mujeres conductoras que día a día contribuyen a mejorar la experiencia de viaje de las personas”, agregó Tapia.

El medio de pago con código QR está disponible en siete aplicaciones: Red Movilidad, BancoEstado, Rutpay, Mercado Pago, Movired, MetroMuv y Los Héroes Prepago. En las próximas semanas se espera la incorporación de nuevas alternativas digitales, lo que fortalecerá la masificación del sistema y ampliará las opciones de pago para los usuarios.

Desde su puesta en marcha en 2023, Dale QR ha permitido más de 6,3 millones de viajes liberados, consolidándose como una política pública innovadora que impulsa la modernización y estímulo en el pago del transporte público metropolitano.

