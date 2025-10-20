Reciben con honores en Santiago a piloto de la FACh fallecido en accidente aéreo en Campos de Hielo Sur

Este lunes arribaron al Grupo 10 de la de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), proveniente desde Puerto Montt, los restos del capitán de bandada (A) Sergio Hidalgo, que el pasado jueves falleció en servicio, producto de un accidente aéreo ocurrido mientras realizaba una operación aérea en Campo de Hielo Sur, región de Aysén, en un helicóptero Black Hawk de la institución.

A su llegada, el cuerpo fue recibido por la ministra de Defensa, Adriana del Piano; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Hugo Rodríguez González; el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Leonardo Romanini; y el Obispo Castrense, además de autoridades del Ejército, la Armada y Carabineros de Chile, quienes estuvieron junto a la familia, en una despedida que reflejó el orgullo de toda la institución tras el trágico accidente.

En la ocasión, se le rindieron los honores de desembarque por parte de una sección de formación junto a una banda militar de la FACh.

También estuvieron presentes familiares, compañeros de curso y amigos del capitán Hidalgo, quienes se sumaron a integrantes de la Fach, delegaciones del Ejército, la Armada, Carabineros y la PDI, los que rindieron homenaje al malogrado piloto del Grupo de Aviación N°9 de la IIª Brigada Aérea.

