Rechazo total a dichos de diputada Cordero por ceguera de senadora Campillai

"Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega", señaló la diputada María Luisa Cordero en el programa Sentido Común de radio El Conquistador, agregando que "tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total".

Fabiola Campillai recibió en su rostro el impacto total de una bomba lacrimógena durante el pasado 26 de octubre de 2019, se dirigía con su hermana Ana María a un paradero de en San Bernardo para tomar un bus de acercamiento a su trabajo en la empresa Carozzi, siendo una víctima de represión policial tras el 18/O de forma accidental.

Este brutal hecho le provocó fracturas en su rostro y cráneo, además de la pérdida completa de la visión en ambos ojos. Durante la jornada, la propia legisladora agradeció entre lágrimas el apoyo de sus pares del Senado. "Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad que no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud profesional, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy", declaró Campillai.

Los dichos de Cordero recibieron un absoluto repudio de la clase política, abarcando reacciones desde el propio Presidente de la República, Gabriel Boric.

"Todo mi apoyo a la Senadora Campillai ante las ofensas revictimizadoras de la diputada de ultra derecha Cordero. Acabo de hablar con ella y dentro del dolor me dijo que estaba agradecida también del apoyo transversal en el Senado. No permitamos el negacionismo ante violaciones a los DDHH", indicó el Mandatario en su cuenta de Twitter.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "ella cuenta con nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Realmente la diputada Cordero no está en condiciones, ni siquiera a la altura para insultar a la senadora, y no solo a ella, sino que hoy mucha gente se siente insultada por estas declaraciones".

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, recientemente elegido, declaró que la corporación tiene la "obligación moral de respaldar a la senadora Campillai" ante los dichos de la diputada Cordero, indicando que solicitará al senador Francisco Huenchumilla "redactar algo en esta línea, siendo reflejo de lo inaceptable que resulta este tipo de expresiones, que no hacen sino violentar el sentido del entendimiento en el país y relativizar temas que son extraordinariamente severos".

"Quiero condenar este ataque innecesario de una parlamentaria diputada a una senadora que todo el país sabe cómo ha sufrido", manifestó el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza. "Ninguna diferencia política ni la necesidad de salir en los medios, puede justificar tanta maldad", recalcó.

"Junto con respaldar la solicitud del oficio a la Comisión de Ética, creo que es importante un pronunciamiento de la sala del Senado respecto de los hechos que han sido dados a conocer sobre la diputada Cordero", señaló la senadora demócrata cristiana Yasna Provoste, agregando que "(son) dichos violentos, revictimizantes contra un miembro de nuestra bancada, una senadora que es víctima de violación a los DD.HH., hechos que fueron demostrados judicialmente".

A su vez, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, replicó que le da vergüenza "que (María Luisa Cordero) forme parte de la bancada de diputados de Renovación Nacional".

