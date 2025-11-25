Rechazan solicitud de la defensa de Manuel Monsalve para una nueva prórroga en la investigación

El juez de garantía, Héctor Caro, notificó que no se realizará la audiencia donde las partes discutirían el eventual nuevo aumento de plazo en la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encuentra imputado por los delitos de violación y abuso sexual contra una exsubalterna.

Mediante un escrito, el juez indicó que no estaría disponible para la audiencia, por lo que resolvería en ese texto dos recursos presentados por el Ministerio Público y la abogada querellante, María Elena Santibáñez, por el plazo de investigación en el caso.

En su resolución, el magistrado realizó una cronología de los últimos recursos y resoluciones. Y argumentó que “las decisiones sobre si ampliar o cerrar el plazo de la investigación corresponden únicamente al fiscal y no a la defensa”.

Caro señaló que la defensa tiene la posibilidad de pedir el aumento del plazo de investigación solo en el escenario de que se reabra la misma y por una sola vez. “Si la defensa pide ampliar el plazo fuera de lo que dispone artículo 257 referido, como se hizo, la solicitud es improcedente por falta de autorización legal o legitimación para ejercer tal derecho”, indicó.

De esta forma, dejó “sin efecto lo resuelto el 10 de noviembre del año en curso y en su lugar se rechaza por improcedente la petición de ampliación del plazo de la investigación efectuada por parte de la defensa”.

Cabe señalar que lo que la defensa del exsubsecretario del Interior pretendía tener más días para realizar diligencias que a su juicio quedaron inconclusas en la investigación.

